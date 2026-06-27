Es oficial: Hacienda pone el foco en los cromos de Panini del Mundial y las ventas se deben declarar en el IRPF

El Mundial de fútbol 2026 tiene dos protagonistas fuera del terreno de juego, las camisetas falsificadas y los cromos de Panini. La Policía vigila de cerca ambos fenómenos, aunque por motivos distintos. En el caso de las equipaciones, por la ilegalidad que supone su venta; y en el de las cartas, por el aumento de la reventa ante el furor que están generando entre los aficionados. Esta situación también ha llevado a Hacienda a fijarse en las operaciones realizadas por internet, ya que la Agencia Tributaria tiene normas claras sobre cuándo estas ventas deben tributar en el IRPF.

Los coleccionables ya no son solo cosa de niños. Los cromos del Mundial se están agotando en muchos quioscos y, ante el furor que han generado, numerosos aficionados han empezado a revender sobres y ejemplares repetidos en páginas web y redes sociales. Estas operaciones se consideran ventas de bienes y, si generan beneficio.

Según la normativa tributaria, cuando una persona vende un bien por un importe superior al que pagó por él y obtiene un beneficio, puede haberse generado una ganancia patrimonial que debe declararse ante Hacienda.

El álbum de cromos del Mundial 2026 de Panini / Panini

El papel de las plataformas de compraventa como Wallapop o Vinted

Uno de los cambios que más ha incrementado el control sobre este tipo de operaciones es la aplicación de la directiva europea DAC7. Esta normativa obliga a determinadas plataformas digitales a recopilar información sobre las operaciones realizadas por sus usuarios y facilitarla posteriormente a las administraciones tributarias.

El envío de información puede producirse cuando un vendedor supera alguno de estos umbrales durante un año natural:

Realizar 30 ventas o más.

Obtener ingresos superiores a 2.000 euros en el conjunto de las operaciones.

Esto significa que los coleccionistas que venden cromos de forma frecuente a través de aplicaciones o páginas especializadas pueden quedar incluidos en los sistemas de información que utiliza Hacienda para cruzar datos.

Solo tributa como IRPF si existe una ganancia

El factor determinante no es la venta en sí, sino la obtención de un beneficio económico. Si una persona compra un sobre o un cromo por un determinado importe y posteriormente lo vende por una cantidad superior, la diferencia positiva constituye una ganancia patrimonial que debe integrarse en la base imponible del ahorro del IRPF.

Por el contrario, si el precio de venta no supera el coste de adquisición, no existe una ganancia que tribute. La simple venta de cromos repetidos por cantidades inferiores a su coste no genera normalmente obligación de pagar impuestos por ese concepto.

Las ganancias patrimoniales derivadas de estas operaciones se integran en la base del ahorro y tributan conforme a los tipos previstos en la normativa del IRPF. Actualmente, los primeros 6.000 euros de beneficio neto tributan al 19%, mientras que los importes superiores aplican tipos progresivos más elevados conforme a los tramos establecidos por la legislación fiscal.

En la Declaración de la Renta estas operaciones deben incluirse dentro del apartado correspondiente a las ganancias y pérdidas patrimoniales derivadas de la transmisión de otros elementos patrimoniales, indicando tanto el valor de adquisición como el valor de venta para que pueda calcularse el beneficio real.

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Además, si una persona compra grandes cantidades de cajas o sobres de cromos con el objetivo de revenderlos obteniendo beneficios, la Administración podría considerar que ya no actúa como un simple coleccionista, sino que desarrolla una actividad económica.

Fuente: La Provincia - Diario de Las Palmas