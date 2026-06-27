Juanma Lorente, abogado laboralista: "Esta es la peor frase que te pueden decir en tu trabajo"

Cada empresa tiene su propia cultura laboral, pero hay determinadas frases que pueden servir de aviso para los trabajadores. Así lo sostiene Juanma Lorente, abogado laboralista y creador de contenido en redes sociales, donde publica vídeos en los que explica situaciones habituales relacionadas con el empleo y resuelve dudas sobre los derechos de los trabajadores.

En una de sus últimas publicaciones, el letrado pone el foco en una expresión que, a su juicio, debería hacer saltar las alarmas. "No hombre, en este trabajo se sabe a la hora que se entra, pero no a la hora que se sale", comienza diciendo, antes de lanzar una advertencia: "Si se te ocurre escuchar esta frase en tu trabajo, ve planteándote cómo salir".

Según explica, este tipo de comentarios suelen anticipar una dinámica en la que las jornadas se alargan de forma habitual. "Si tu jefe tiene esa mentalidad lo normal es que te vas a hartar de hacer horas extra", afirma, insistiendo en que los empleados deben conocer tanto la hora de entrada como la de salida de su jornada.

Juanma Lorente recuerda que las horas extraordinarias son voluntarias, por lo que no pueden imponerse de forma automática al trabajador. A ello se suma otra cuestión importante: no pueden realizarse gratuitamente. "Las horas extra tampoco son gratuitas. Te las deben de incorporar en la nómina como 'horas extra'", señala.

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Por todo ello, el abogado aconseja prestar atención cuando este tipo de situaciones se convierten en algo habitual dentro de la empresa. "Si tu jefe te dice esa frase muchas veces, haces muchas horas extra y estás harto, te aconsejo que te asesores", concluye el vídeo.