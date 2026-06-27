Los jubilados españoles viven mejor de lo que muchos creen: solo unos pocos países europeos les superan, según los datos oficiales

Durante años se ha instalado la idea de que los jubilados del norte de Europa disfrutan de una situación económica claramente superior a la de los españoles. Sin embargo, los datos oficiales dibujan una realidad un poco más compleja. Aunque países como Noruega, Dinamarca o Países Bajos destacan por sus sistemas complementarios de ahorro y pensiones privadas, España continúa apareciendo entre los Estados europeos con mejores resultados cuando se analizan los ingresos reales de las personas mayores y su nivel de protección económica.

Los últimos datos recopilados por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) muestran que los mayores de 65 años en España mantienen unos ingresos disponibles equivalentes al 96,7% de los ingresos de la población general. Se trata de uno de los porcentajes más elevados de Europa y supera al registrado en países frecuentemente considerados referentes en bienestar social.

España destaca en ingresos, pero no lidera en todos los indicadores

Los expertos advierten de que comparar únicamente la cuantía de las pensiones puede conducir a conclusiones erróneas. El nivel de vida durante la jubilación depende también de factores como el patrimonio acumulado, la vivienda en propiedad, el coste de vida o el riesgo de pobreza.

En este sentido, los países nórdicos siguen destacando por registrar algunas de las tasas más bajas de pobreza entre las personas mayores y por la fortaleza de sus sistemas de ahorro complementario. En Países Bajos, por ejemplo, las pensiones ocupacionales tienen un peso muy importante en los ingresos de los jubilados, mientras que en España la mayor parte de la protección económica sigue descansando sobre el sistema público.

Jubilados en Europa / OCDE

Precisamente ahí reside una de las principales fortalezas españolas. La tasa de sustitución –el porcentaje del salario que se mantiene al jubilarse– continúa situándose entre las más elevadas de la OCDE. Esto permite que una gran parte de los pensionistas conserve un nivel de ingresos relativamente próximo al que tenía durante su vida laboral. Aun así, organismos como la AIReF advierten que esto debe revisarse paulatinamente, ya que en 2050 podría ser mucho menor que la actual.

Qué países ofrecen mejores condiciones para los jubilados

Si se combinan indicadores oficiales de ingresos, riesgo de pobreza y protección económica, los países que aparecen con más frecuencia en la parte alta de las clasificaciones europeas son Luxemburgo, Noruega, Dinamarca, Finlandia y Países Bajos. España, junto con Francia, Italia y Portugal, forma parte de un segundo grupo que destaca especialmente por la fortaleza de sus sistemas públicos de pensiones.

De todos modos, los datos no respaldan la idea de que los jubilados españoles estén sistemáticamente peor que los de las economías más avanzadas del continente. Aunque no existe un ‘ranking oficial’ único sobre dónde se vive mejor durante la jubilación, las estadísticas de organismos internacionales sitúan a España entre los países europeos con mejores resultados relativos para sus mayores y desmontan algunos de los tópicos más repetidos sobre las diferencias entre el norte y el sur de Europa.

Fuente: El Periódico