Miles de jubilados cobrarán más en 2026: la Seguridad Social completará las pensiones más bajas hasta la cuantía mínima

Hay jubilados que en 2026 podrán cobrar más de lo que inicialmente les corresponde por el cálculo de su pensión. No se trata de una nueva ayuda ni de una prestación extraordinaria aprobada recientemente, sino de un mecanismo que la Seguridad Social aplica desde hace años para garantizar que determinadas pensiones contributivas alcancen las cuantías mínimas establecidas por ley.

Este sistema, conocido como complemento a mínimos, seguirá vigente durante 2026 y permitirá que quienes perciben una pensión baja puedan recibir una cantidad adicional para llegar al importe mínimo que les corresponda según su situación personal y familiar. La medida afecta principalmente a pensionistas de jubilación, aunque también puede aplicarse en otras modalidades contributivas previstas por la normativa.

La posibilidad de cobrar más en 2026 ha generado interés después de que distintas informaciones pusieran el foco sobre estos complementos. Sin embargo, conviene aclarar que no se trata de una novedad. La legislación de la Seguridad Social ya contempla este mecanismo y el Gobierno lo mantiene dentro del sistema de protección de las pensiones.

Qué es el complemento que aumenta las pensiones más bajas

Cuando la Seguridad Social calcula una pensión contributiva, el resultado puede quedar por debajo de la cuantía mínima fijada para ese ejercicio. En esos casos, y siempre que se cumplan determinados requisitos económicos, el organismo añade un complemento para que la prestación alcance ese mínimo legal.

Por ejemplo, si una persona tiene reconocida una pensión inferior a la cuantía mínima que le corresponde, la Seguridad Social puede completar la diferencia hasta llegar a dicho umbral. El objetivo es garantizar unos ingresos mínimos a determinados pensionistas con menos recursos.

No obstante, no todos los jubilados con pensiones bajas tienen derecho automáticamente a este complemento. La normativa establece límites de ingresos y otras condiciones que deben verificarse cada año.

Los requisitos para cobrarlo en 2026

Entre las condiciones más importantes figura no superar los límites de rentas establecidos para acceder a los complementos a mínimos. Además, la persona beneficiaria debe reunir los requisitos previstos por la legislación de la Seguridad Social y mantener las circunstancias que dieron origen al reconocimiento del complemento.

Otro aspecto relevante es que estos complementos no tienen carácter consolidable. Esto significa que pueden revisarse y modificarse si cambian los ingresos o la situación del pensionista.

La propia Seguridad Social recuerda que el complemento existe para garantizar las cuantías mínimas de las pensiones contributivas, no para incrementar de forma generalizada todas las prestaciones.

Noticias relacionadas

En consecuencia, la clave para este año no está en la aparición de una nueva ayuda, sino en la continuidad de un instrumento ya recogido en la normativa que permite que miles de pensionistas con menores ingresos alcancen el mínimo legal establecido cada año. Para quienes perciben una prestación reducida, revisar los requisitos vigentes puede resultar determinante para comprobar si tienen derecho a cobrar una cantidad superior a la reconocida inicialmente.

Fuente: El Periódico