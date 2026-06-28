Las empresas no pueden quitarle el plus de libre disposición a un empleado por no contestar mensajes o llamadas en días libres

Una empresa no puede retirar el plus salarial de libre disposición a un trabajador por negarse este a responder llamadas o mensajes en sus días de descanso. Una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha fallado contra un ayuntamiento que penalizó a un vigilante de piscinas por invocar su derecho a la desconexión digital para ignorar las comunicaciones durante sus jornadas de libranza. Los magistrados consideran que percibir un bonus para compensar una mayor flexibilidad horaria y la posibilidad de cambios de jornada no significa estar siempre operativo y que el consistorio obró mal al retirarle un complemento al que tenía derecho.

"No se desprende del tenor literal del precepto convencional que para el devengo del plus de especial dedicación el trabajador deba de estar disponible para el servicio en todo momento, en sus periodos de descanso y fuera de la jornada laboral, sin derecho a la desconexión digital durante los periodos de descanso diario o semanal", le han reprochado los jueces al Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna.

Los hechos juzgados se remontan a 2022, cuando un vigilante de la piscina municipal denunció al consistorio por considerar injusto que le retiraran el plus de libre disposición que llevaba años cobrando, y que seguían cobrando sus compañeros. Los responsables del Ayuntamiento estimaron conveniente retirarle el complemento salarial de 199,13 euros mensuales, que percibía toda la plantilla de vigilantes de piscina y que recibía el nombre de "plus de especial dedicación". "El actor no se encuentra disponible los días de descanso, fuera de su jornada laboral, alegando su derecho a la llamada desconexión digital", le reprocharon desde el consistorio.El derecho a la desconexión digital es un derecho reconocido de manera directa e indirecta en varios preceptos de la normativa laboral española. El espíritu del mismo es permitir a los empleados que se olviden de sus preocupaciones profesionales y puedan separar su vida privada y su vida personal, no tensionándolos si deben estar pendientes de mensajes o llamadas durante sus horas libres. "Los trabajadores y los empleados públicos tendrán derecho a la desconexión digital a fin de garantizar, fuera del tiempo de trabajo legal o convencionalmente establecido, el respeto de su tiempo de descanso, permisos y vacaciones", reza la ley orgánica de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales. La ley de trabajo a distancia va un paso más allá e insta a las empresas a limitar el uso de medios tecnológicos durante los periodos de descanso.

Plena disponibilidad no es estar siempre disponible

Los magistrados han dejado claro en su sentencia que el hecho de abonar un complemento salarial a una persona para compensar que esta tenga una mayor disponibilidad no puede significar que renuncie a su vida personal y deba estar pendiente siempre de sus dispositivos electrónicos para una posible urgencia. Ese complemento -que es habitual en distintos perfiles y ramos de actividad, desde consultores hasta técnicos de ambulancia- le sirve a la empresa para requerirle al empleado que en determinados momentos prolongue su jornada o que pueda cambiar turnos con poca antelación. Pero no para que le puedan llamar en cualquier momento para requerirle.

En ciertos gremios, como, por ejemplo, los pilotos de avión, existen periodos de guardia, en el que durante unas horas concretas los trabajadores deben estar localizables y se les puede requerir que se incorporen a su puesto en caso de emergencia. No obstante, son guaridas acotadas en un periodo de tiempo concreto, con unas condiciones de disponibilidad acotadas (por ejemplo, que deben poder personarse en su puesto en 30 o 60 minutos) y remuneradas. Diferente es el caso descrito por la sentencia del TSJC, ya que el Ayuntamiento exigía una disponibilidad durante el 100% de su tiempo, en caso de potencial emergencia.

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"Resulta evidente que el actor tiene derecho a percibir el concepto retributivo que reclama pues efectivamente presta servicios como Vigilante en el Servicio de Piscinas del Ayuntamiento de La Laguna y se encuentra en condiciones de plena disponibilidad, tal como ésta es definida en el convenio colectivo de aplicación, pues desarrolla su trabajo durante todo el año en días alternos, sin distinción de festivos y tanto en turno de mañana como de tarde y además, en ocasiones ha de prolongar su jornada para atender a las necesidades del servicio", recoge la sentencia.