La Guardia Civil identifica una estafa a través de SMS fraudulentos que simulaban ser de bancos

La Guardia Civil ha identificado a dos mujeres como presuntas autoras de un delito de estafa digital mediante la técnica del 'smishing', que consistía en enviar SMS fraudulentos que se integraban en el hilo de mensajes de entidades bancarias. La investigación arrancó tras una denuncia presentada por una víctima que había sufrido un robo de 5.000 euros de su cuenta bancaria, y que recibió mensajes de SMS que se integraron de manera exitosa en el mismo hilo de conversación que los mensajes legítimos de su banco.

Según ha informado la Guardia Civil este domingo, los mensajes alertaban sobre una presunta transferencia inmediata no reconocida. A través de esa fórmula, se facilitaba un número de teléfono al que llamar para solucionar este problema.

Para materializar el engaño, las dos autoras de la estafa, residentes en Madrid, utilizaban técnicas de suplantación de identidad. Con ese mecanismo, se hacína pasar un falso agente bancario.

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Una vez contactada la víctima, este falso agente le convencía para que introdujera códigos de su banca en línea. Utilizaba el falso pretexto de activar protocolos de protección y anular esta supuesta transferencia fraudulenta. Pero estos códigos los utilizaban los delincuentes para traspasar fondos hacia otras cuentas corrientes, culminando así la estafa.

Fuente: El Periódico