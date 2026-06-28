Juanma Lorente, abogado laboralista: “El motivo de tu baja es secreto”

El motivo de una baja laboral pertenece al ámbito privado del trabajador. Así lo recuerda Juanma Lorente, abogado laboralista, al explicar que una empresa puede conocer que una persona está de baja, pero no tiene derecho a exigirle que cuente cuál es la causa concreta. Ni el jefe, ni un compañero, ni una persona de recursos humanos pueden obligar al empleado a dar detalles sobre su estado de salud.

La duda es habitual en muchas empresas. Un trabajador comunica que no puede acudir a su puesto porque está de baja médica y, a partir de ahí, pueden llegar preguntas incómodas: “¿Qué te pasa?”, “¿es grave?”, “¿cuánto tiempo vas a estar?” o “¿por qué te han dado la baja?”. Según explica Lorente, la respuesta puede ser muy sencilla: no hay obligación de contar el motivo.

El abogado laboralista insiste en que la causa médica de una baja es información privada. Se trata de un dato de salud y, por tanto, está especialmente protegido. Esto significa que no se puede tratar como una simple conversación de oficina ni como una información más dentro de la empresa. El trabajador puede decidir contarlo si quiere, pero no está obligado a hacerlo.

Qué debe comunicar el trabajador

Lo que sí debe hacer el empleado es avisar a la empresa de su situación. Ese aviso puede hacerse por WhatsApp, por correo electrónico o por el canal oficial que utilice la compañía para este tipo de comunicaciones. Lo importante es dejar constancia de que se informa de la baja o del alta, pero sin necesidad de añadir datos médicos.

En la práctica, basta con comunicar que se está de baja laboral o que la baja ha terminado. No hace falta explicar el diagnóstico, el tratamiento, el origen de la dolencia ni ningún detalle personal. La información necesaria para gestionar la situación llegará por los cauces oficiales.

La Seguridad Social comunica lo necesario

Desde los cambios aplicados en los últimos años, la Seguridad Social y los servicios públicos de salud comunican a las empresas los datos necesarios sobre los partes médicos de baja, confirmación y alta. Por eso, el trabajador ya no tiene que actuar como intermediario entregando documentación con información sensible.

Esta diferencia es clave. Una cosa es que la empresa necesite saber que una persona no va a acudir al trabajo por una baja médica, y otra muy distinta es que pueda exigir saber por qué. La compañía debe gestionar la ausencia, la sustitución si procede o la organización interna, pero no tiene derecho a conocer detalles íntimos sobre la salud del empleado.

Posibles consecuencias legales

Además, Lorente advierte de que pedir, difundir o utilizar de forma indebida datos médicos puede tener consecuencias legales. La información sanitaria no puede circular libremente por una empresa ni comentarse entre superiores o compañeros. Su uso indebido puede derivar en responsabilidades, incluso graves, dependiendo del caso.

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Por eso, ante una baja laboral, el trabajador debe comunicar la situación por un medio válido y conservar la prueba de ese aviso. A partir de ahí, no está obligado a dar explicaciones adicionales.