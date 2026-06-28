Juanma Lorente, abogado: "Puedes pedir un permiso de cinco días en tu trabajo si tu bebé enferma"

La enfermedad de un hijo puede dar derecho a ausentarse del trabajo sin perder salario, aunque no siempre está claro qué documentación puede solicitar la empresa. Sobre ello ha hablado Juanma Lorente, abogado laboralista y creador de contenido en redes sociales, a raíz de una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias que considera especialmente relevante.

En uno de sus últimos vídeos, el letrado recuerda que los trabajadores pueden solicitar un permiso retribuido de cinco días cuando un hijo necesita cuidados domiciliarios, siempre que esa necesidad quede acreditada mediante la presentación de un informe médico. "Puedes pedir un permiso de cinco días en tu trabajo y que sean retribuidos siempre que acredites con un parte médico que el niño requiere cuidados domiciliarios", explica.

Sin embargo, Lorente hace hincapié en un aspecto que considera clave. "La empresa no tiene por qué saber cuál es la enfermedad del niño. Ni tampoco en ese parte médico se debe concretar si la enfermedad es muy grave", señala.

Para ilustrarlo, el abogado expone el caso analizado por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias. Una trabajadora solicitó este permiso después de que su bebé enfermara y un informe médico acreditara que necesitaba cuidados en el domicilio. La empresa, sin embargo, denegó la solicitud al considerar que la enfermedad no revestía suficiente gravedad.

La empleada decidió acudir a los tribunales y obtuvo una resolución favorable. Según explica Juanma Lorente, la justicia concluyó que la empresa no podía exigir conocer el diagnóstico del menor ni valorar la gravedad de la enfermedad para conceder el permiso, bastando con que el informe médico acreditara la necesidad de cuidados domiciliarios.

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Además, la sentencia fue más allá. "Le ha tenido que pagar 3.000 euros a la trabajadora por negarle en un primer momento este derecho", destaca el abogado, quien utiliza este caso para recordar a los trabajadores que este permiso está reconocido legalmente.