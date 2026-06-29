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La advertencia de una notaria alicantina sobre donar dinero a un hijo antes de la herencia

María Cristina Clemente Buendía explica algo que no todos los padres tienen en cuenta a la hora de hacer testamento y que puede acarrear problemas

¿Puedo recibir más herencia por cuidar a mis padres?, una experta resuelve la duda

¿Puedo recibir más herencia por cuidar a mis padres?, una experta resuelve la duda

¿Puedo recibir más herencia por cuidar a mis padres?, una experta resuleve la duda / Eva Abril

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Carmen Tomàs

Carmen Tomàs

Puede resultar una decisión familiar sencilla y, de hecho, muchos padres recurren a ella. Sin embargo, también puede convertirse en el origen de futuros conflictos entre hermanos cuando llegue el momento de repartir la herencia. María Cristina Clemente Buendía, notaria alicantina, ha puesto los puntos sobre las íes en una situación muy habitual: un hijo que recibe dinero de sus padres para la entrada de una vivienda o cualquier otra ayuda durante su vida y que, años después, pretende heredar lo mismo que sus hermanos.

“Oye, ¿cómo es aquello de que recibiste de nuestros padres 30.000, 50.000 euros para la entrada de tu piso y ahora pretendes heredar lo mismo que los demás?”, plantea la notaria para explicar el problema. Según Clemente Buendía, la clave para ahorrar muchos problemas familiares está en decidir desde el principio qué naturaleza tiene esa donación.

¿Qué pasa con con las cuentas bancarias cuando alguien fallece? Laura Lobo, experta en herencias, resuelve la duda

¿Qué pasa con con las cuentas bancarias cuando alguien fallece? Laura Lobo, experta en herencias, resuelve la duda

¿Qué pasa con con las cuentas bancarias cuando alguien fallece? Laura Lobo, experta en herencias, resuelve la duda / Eva Abril

¿Anticipo de herencia o mejora?

La notaria aclara que, en derecho común, son los propios donantes quienes deben dejar claro en la escritura de donación si lo que está recibiendo el hijo es un anticipo de herencia o si, por el contrario, se trata de una mejora.

La diferencia es importante. Si la donación se configura como anticipo de herencia, cuando fallezcan los padres ese hijo recibirá menos en el reparto hereditario, en proporción a lo que ya recibió en vida. En palabras de Clemente Buendía, “ese hijo tomará de menos en esa herencia, tanto como ahora estuviera recibiendo de más”.

No cometas estos errores si tienes que repartir una herencia

No cometas estos errores si tienes que repartir una herencia

No cometas estos errores si tienes que repartir una herencia / Eva Abril

Qué pasa si la escritura no dice nada

Muchos problemas vienen cuando la escritura de donación no aclara este punto. Y es que, si no dines nada, la ley decide por ti. Tal y como explica Clemente Buendía, la ley siempre entiende a no ser que se señale lo contrario que se trata de un anticipo de herencia.

Eso implica que el hijo estará obligado a lo que jurídicamente se llama obligación de colacionar, es decir, tener en cuenta lo recibido en vida a la hora de repartir la herencia.

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Buendía también hace una aclaración importante: si los padres cambian de opinión y quieren organizar su patrimonio de otra manera, pueden hacerlo mediante testamento. Eso sí, concluye con una puntualización a tener en cuenta: no se puede utilizar una donación para dejarlo todo a un hijo y excluir a otros. “Nadie puede dar por donación más de lo que podría dar por herencia”.

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