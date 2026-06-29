El aviso de un experto en Renta si tienes un familiar con discapacidad: "Puedes recuperar miles de euros"

La declaración de la Renta puede esconder oportunidades importantes para miles de familias que conviven con una discapacidad reconocida o que están pendientes de recibir la resolución administrativa. Cada campaña del IRPF vuelve a poner sobre la mesa una cuestión que no siempre se revisa con suficiente atención: las deducciones, mínimos y beneficios fiscales vinculados a la discapacidad del propio contribuyente o de familiares cercanos. En muchos casos, el contribuyente se limita a confirmar el borrador sin comprobar si Hacienda ha incorporado correctamente todos los datos personales y familiares, lo que puede traducirse en una pérdida de dinero año tras año.

El problema se agrava cuando el grado de discapacidad tarda meses, e incluso años, en resolverse. Durante ese tiempo, muchas personas presentan sus declaraciones sin aplicar ventajas fiscales a las que podrían tener derecho si finalmente la Administración reconoce la discapacidad con efectos anteriores a la resolución. Por eso, los expertos recomiendan revisar con detalle no solo la declaración actual, sino también las de ejercicios anteriores que todavía puedan modificarse dentro del plazo legal. La diferencia puede ser relevante cuando existe un trabajador con discapacidad en activo, un hijo con discapacidad a cargo, un ascendiente que cumple los requisitos o una situación familiar que permite acceder también a la deducción por familia numerosa.

Recuperar miles de euros

A partir de este punto, el experto José Ramón López Martínez pone el foco en una idea clave: muchos contribuyentes podrían recuperar cantidades importantes si revisan la fecha de efectos del reconocimiento de la discapacidad. Según explica, “puedes recuperar miles de euros tanto si tú como tus hijos, tu cónyuge o cualquier ascendiente tiene algún tipo de discapacidad”, siempre que se cumplan los requisitos fiscales correspondientes. La razón, señala, está en que desde que se solicita el grado de discapacidad hasta que se concede pueden pasar muchos meses. Sin embargo, la fecha relevante no siempre es la de la resolución final, sino la fecha desde la que la Administración reconoce efectos a esa discapacidad, que con frecuencia coincide con la solicitud.

López Martínez insiste en que ahí puede estar el error que deja dinero sin reclamar: “Aunque tarden en otorgarlo, el efecto es desde la fecha en la que se solicita, no desde la fecha de la resolución”. Esto significa que una persona pudo haber estado uno o varios ejercicios sin aplicar deducciones que le correspondían porque todavía no tenía el documento definitivo en la mano. Si después la resolución reconoce el grado de discapacidad con efectos retroactivos, el contribuyente puede estudiar la posibilidad de rectificar declaraciones anteriores.

Trabajadores con discapacidad en activo

Entre los ejemplos que cita el experto está el caso de los trabajadores con discapacidad en activo. En el IRPF existen incrementos específicos vinculados a los rendimientos del trabajo para personas con discapacidad que desarrollan una actividad laboral. López Martínez resume esta ventaja como una deducción o beneficio de “2.000 euros por trabajador con discapacidad en activo”, aunque técnicamente conviene revisar cada caso dentro de la normativa del impuesto, porque el tratamiento fiscal puede variar según el grado reconocido, la situación laboral y otras circunstancias personales.

El aviso de un experto sobre la Renta si tienes un familiar con discapacidad / Redacción

Hijos con discapacidad

Otro supuesto habitual es el de los hijos con discapacidad a cargo. El experto recuerda que, si un contribuyente tiene un descendiente con discapacidad y cumple los requisitos exigidos, puede acceder a una ayuda fiscal de hasta 1.200 euros anuales, equivalente a 100 euros al mes. Esta deducción puede cobrarse de forma anticipada o aplicarse en la declaración de la Renta, y también puede ser relevante cuando la discapacidad se reconoce después de haber presentado uno o varios ejercicios. López Martínez advierte de que muchas familias no lo revisan porque dan por hecho que, si la resolución llegó tarde, el derecho nace tarde. Sin embargo, si el certificado reconoce efectos desde la solicitud, puede haber margen para reclamar lo no aplicado en ejercicios anteriores no prescritos.

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Familia numerosa

El experto también destaca un efecto adicional que muchas familias pasan por alto: la condición de familia numerosa. Según explica, si una pareja tiene dos hijos y uno de ellos tiene discapacidad, puede darse el caso de que la unidad familiar sea reconocida como familia numerosa, lo que permitiría optar también a la deducción correspondiente, que con carácter general puede alcanzar los 1.200 euros anuales. De nuevo, la clave está en comprobar que se cumplen todos los requisitos y que se dispone del título o reconocimiento necesario. La recomendación final es revisar la resolución de discapacidad, fijarse en la fecha de efectos, comprobar las declaraciones de los últimos años y, si hay dudas, pedir asesoramiento antes de presentar una rectificación.