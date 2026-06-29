Huelga de trenes en Renfe: cuánto dinero te tienen que devolver y cuándo deben ofrecerte un transporte alternativo

La huelga convocada por el Sindicato Ferroviario, que afecta este lunes a los trenes de Alta Velocidad, Media Distancia y Cercanías de Renfe, puede tener consecuencias para los pasajeros debido a la cancelación de viajes.

Es por ello que la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) recuerda que en caso de cancelación del viaje y salvo causa de fuerza mayor (que no aplica para una huelga de personal), la empresa ferroviaria es responsable frente al pasajero conforme al artículo 88.2 del RD 2387/2004. Así, la empresa está obligada a devolver el precio pagado por el billete y si no avisó con, al menos, 48 de antelación, también se podrán exigir un transporte alternativo.

La OCU también explica que si el pasajero no fue informado expresamente de la cancelación con al menos cuatro horas de anticipación a la salida del tren, tendrá derecho a una indemnización consistente en el doble del importe del título de transporte, salvo que se trate de un trayecto de Cercanías. En este caso el Reglamento europeo no contempla indemnizaciones económicas automáticas.

Si en vez de una cancelación, lo que se produce es un retraso superior a 60 minutos en un tren de Alta Velocidad o Media Distancia, el pasajero también tiene derecho a solicitar el reembolso, un transporte alternativo lo antes posible o la posibilidad de realizar el viaje en fecha posterior que convenga al viajero, según el art. 18 del Reglamento (UE) 2021/782. Así como a una indemnización: los importes mínimos del Reglamento europeo son del 25 % del precio del billete para retrasos de entre 60 y 119 minutos; y del 50 % para retrasos iguales o superiores a los 120 minutos.

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Por último, la OCU añade que el viajero también podrá reclamar daños y perjuicios derivados de la cancelación del viaje o de su retraso, siempre que pueda justificarlos documentalmente. Por eso OCU aconseja a los pasajeros afectados que conserven copia de los tiques o facturas de los gastos en los que incurran por culpa del retraso o la cancelación.