La Ley de Propiedad Horizontal aclara qué hacer si otro coche ocupa parte de tu plaza de garaje: ni grúa ni bronca con el vecino

Encontrarse la plaza de garaje ocupada por otro coche es una de esas situaciones que puede convertir un día normal en un problema difícil de gestionar. Aunque muchas personas piensan que basta con llamar a la grúa o dejar una nota en el parabrisas, la realidad es más compleja cuando el vehículo se encuentra dentro de un garaje comunitario. En estos casos, el conflicto mezcla propiedad privada, zonas comunes, normas internas de la comunidad y posibles actuaciones legales.

El problema es más habitual de lo que parece en comunidades de vecinos, especialmente en edificios con muchas plazas, garajes estrechos, alquileres temporales o vehículos que aparcan invadiendo líneas divisorias. A veces se trata de un error puntual; otras, de una conducta repetida que impide al propietario usar su plaza con normalidad. Por eso, antes de actuar por impulso, conviene saber qué margen tiene el afectado, qué papel debe asumir la comunidad de propietarios y qué dice la Ley de Propiedad Horizontal. La clave está en distinguir entre una ocupación accidental, una invasión parcial de los límites de la plaza y una conducta persistente que puede considerarse molesta o contraria a la convivencia.

Ley de Propiedad Horizontal

La Ley de Propiedad Horizontal establece el marco que regula la vida en comunidad. El punto de partida es que el garaje puede formar parte de las zonas generales del edificio, pero cada plaza de aparcamiento tiene un uso privativo o puede ser propiedad de un titular concreto. Eso significa que el propietario tiene derecho a utilizar su plaza dentro de los límites físicos que la delimitan, sin que otro vecino, visitante o tercero pueda ocuparla o invadirla.

Según esta normativa y la interpretación habitual en las comunidades de propietarios, ningún vehículo debe exceder los límites de su plaza. Cuando un coche rebasa las líneas divisorias, ocupa parte de otra plaza o invade una zona común de paso, está alterando el uso normal del garaje y puede perjudicar a otros propietarios. La única excepción razonable se produce con elementos móviles o puntuales, como los retrovisores o las puertas, cuando sea necesario abrirlas para acceder o salir del vehículo, siempre que no se bloquee de forma permanente el espacio de otro usuario. No es lo mismo abrir una puerta durante unos segundos que dejar estacionado un coche ocupando parte de la plaza contigua durante horas o días. Si la invasión impide aparcar, maniobrar o acceder al vehículo propio, el afectado puede reclamar.

Qué hacer si otro coche ocupa tu plaza de garaje: esto dice la Ley de Propiedad Horizontal / INFORMACIÓN

Recopilar pruebas

El primer paso recomendable es intentar identificar al propietario del vehículo y pedirle de forma educada que lo retire. En muchos casos, el conflicto se resuelve con una conversación, una llamada al administrador de la finca o un aviso del presidente de la comunidad. Puede tratarse de una confusión de plaza, de un invitado que no conoce la distribución del garaje o de un vecino que no ha medido bien el espacio. Sin embargo, si la persona se niega a mover el coche, si el comportamiento se repite o si la ocupación se convierte en una forma de presión o abuso, la comunidad puede intervenir. En ese momento conviene recopilar pruebas: fotografías donde se vea claramente la matrícula, la plaza ocupada, las líneas divisorias, la fecha, la hora y cualquier comunicación enviada al infractor.

Ocupación de garaje

A partir de ahí entra en juego el artículo 7.2 de la Ley de Propiedad Horizontal, que permite a la comunidad actuar frente a actividades prohibidas en los estatutos, dañosas para la finca o molestas, insalubres, nocivas, peligrosas o ilícitas. La ocupación indebida de una plaza de garaje puede encajar dentro de este marco cuando se trata de una conducta reiterada, abusiva o contraria a la convivencia. El procedimiento habitual pasa por que el presidente de la comunidad, por iniciativa propia o a petición del propietario afectado, requiera formalmente al infractor para que cese en su conducta. Si el problema continúa, la junta de propietarios debe autorizar expresamente el inicio de acciones legales. Con ese acuerdo, la comunidad puede presentar una demanda de cesación, que se resolverá por los cauces judiciales correspondientes. El juez puede ordenar que cese la ocupación y adoptar medidas si la conducta persiste.

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Denuncia

Ante estos casos es fundamental documentar bien la ocupación y comunicarla al presidente o al administrador de la finca si no se sabe quién es el dueño del vehículo. Para prevenir conflictos, las comunidades pueden aprobar normas internas sobre el uso de las plazas, fijar sanciones cuando sea posible conforme a sus estatutos, instalar cámaras de vigilancia respetando la normativa de protección de datos, colocar barreras con control de acceso y reforzar la señalización.