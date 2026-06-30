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La advertencia de una abogada sobre prestar dinero a un hijo y no dejarlo claro en la herencia

¿Las herencias deben ser lo más equitativas posibles y tener también en cuenta este tipo de ayudas que se entregaron en el pasado? Laura Lobo, experta en familia y herencias, resuelve una de las dudas más frecuentes sobre el tema

¿En disputa por la herencia? Esta es la solución si uno quiere vender y el otro no

¿En disputa por la herencia? Esta es la solución si uno quiere vender y el otro no

¿En disputa por la herencia? Esta es la solución si uno quiere vender y el otro no / Eva Abril

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Carmen Tomàs

Carmen Tomàs

Ayudar con la entrada de una casa, afrontar deudas o pagar gastos para superar un momento difícil. Es frecuente que los padres ayuden aconómicamente a alguno de sus hijos en situaciones puntuales. Según explica la abogada experta en herencia y familia Laura Lobo, en ocasiones se hace con un hijo concreto porque los padres consideran que es "el que menos suerte ha tenido”.

El problema aparece cuando ese dinero se entrega durante años sin dejar constancia clara y, al fallecer los padres, nadie sabe exactamente cuánto recibió ese hijo ni en qué condiciones. “Mi padre le prestó dinero a mi hermano, pero nadie sabe cuánto”, resume Lobo para describir una historia “mucho más habitual de lo que parece”. ¿Qué opciones tienen el resto de hermanos o el que recibió la ayuda? ¿Las herencias deben ser lo más equitativas posibles y tener también en cuenta este tipo de ayudas que se entregaron en el pasado?

¿Puedo recibir más herencia por cuidar a mis padres?, una experta resuelve la duda

¿Puedo recibir más herencia por cuidar a mis padres?, una experta resuelve la duda

¿Puedo recibir más herencia por cuidar a mis padres?, una experta resuleve la duda / Eva Abril

El conflicto entre hermanos al repartir la herencia

Según la Lobo, si no se ha recogido nada por escrito, el resto de hermanos puede -y suele- plantearse dos preguntas: si ese dinero fue un adelanto de la herencia o si el hijo que lo recibió tiene obligación de devolverlo.

Cuando llega el momento de repartir la herencia, este punto puede convertir una ayuda familiar aparentemente normal en un problema serio entre los familiares. La falta de claridad, en estos casos, abre la puerta a las dudas, reproches y discusiones, sobre todo si todos los hijos están heredando en igualdad de condiciones.

“Algo que puede parecer muy normal, que es que alguno de los padres quieran ayudar a sus hijos, supone un conflicto familiar en el momento de la herencia”, advierte Laura Lobo.

¿Qué pasa con con las cuentas bancarias cuando alguien fallece? Laura Lobo, experta en herencias, resuelve la duda

¿Qué pasa con con las cuentas bancarias cuando alguien fallece? Laura Lobo, experta en herencias, resuelve la duda

¿Qué pasa con con las cuentas bancarias cuando alguien fallece? Laura Lobo, experta en herencias, resuelve la duda / Eva Abril

El problema de apuntarlo solo en un Excel

La abogada también señala una práctica habitual: padres que van anotando en un Excel o documento no "oficial" los gastos o cantidades entregadas a alguno de los hijos. Lobo advierte que estos pequeños gestos no siempre bastan: "eso no tiene una justificación documental, un Excel en sí mismo no es un medio probatorio”, explica.

Y e sque apuntar cantidades en una hoja de cálculo puede servir como control interno para gastos y gestión de los números familiares, pero no resuelve un problema de herencia si después no existe documentación que justifique esas entregas de dinero.

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Para Laura Lobo, muchas herencias conflictivas nacen precisamente de lo que no se habla y de lo que no se deja claro. Por eso recomienda anticiparse y ordenar estas situaciones antes de que aparezca el conflicto. Hacer un testamento personalizado dejando claro si ese dinero fue un adelanto de la herencia o no, puede ser una gran forma de evitar conflictos posteriores. “Las herencias conflictivas son aquellas en las que no se habla y no se deja claro”, afirma Laura Lobo.

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