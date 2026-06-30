Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Videoanálisis Toni CabotBarcala sobre Les NausCura expulsadoMuertes por calorExposición MARQDirecto VenezuelaDirecto Hogueras 2026
instagramlinkedin

La Unión Europea cambia las normas: a partir del 1 de julio los paquetes de Shein, Temu o AliExpress pagarán 3 euros extra

El Consejo Europeo aprobó esta medida en febrero para evitar la competencia desleal para los vendedores de la UE

La Unión Europea cobrará aranceles de 3 euros a los artículos de Temu, Shein y AliExpress a partir del 1 de julio

La Unión Europea cobrará aranceles de 3 euros a los artículos de Temu, Shein y AliExpress a partir del 1 de julio / Canva

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
O. Casado

O. Casado

Comprar en plataformas como Temu, Shein o AliExpress podría dejar de ser tan barato a partir del 1 de julio. El “culpable” de este encarecimiento de los productos es la Unión Europea, que quiere poner coto al aluvión de pequeños paquetes que entran cada día desde fuera de nuestras fronteras.

El Consejo Europeo dio luz verde a esta medida el pasado mes de febrero explicando que estos paquetes entran en la UE “libres de derechos, lo que da lugar a una competencia desleal para los vendedores de la UE”. Según los datos facilitados por el Consejo, en 2024 entraron en la UE 4.600 millones de paquetes de este tipo, de los que el 91 % venía de China.

Hasta ahora, los paquetes valorados en menos de 150 euros que entraban en Europa lo hacían sin coste pero en cuanto esté operativo el Centro Aduanero de Datos de la UE se empezarán a aplicar aranceles aduaneros a todas las mercancías que entren en la UE. En la actualidad la previsión es que esté listo para 2028.

Mientras llega este momento y a partir del 1 de julio, lo que los estados han acordado es introducir un derecho de aduana provisional de tipo fijo de 3 euros sobre los artículos dentro de estos paquetes valorados en menos de 150 euros. 

Lo que tienes que entender es que no será por paquete, se aplicará a cada una de las diferentes categorías de artículos que contenga. Es decir, si has realizado un pedido con unos pendientes, un jersey y unas zapatillas, habrá que pagar un recargo de 9 euros, ya que son tres artículos distintos por los que hay que pagar 3 euros por cada uno. Si contiene unos pendientes y dos jerseys, habrá que pagar 6 euros, ya que dos artículos pertenecen a la misma categoría.

¿Quién pagará estos aranceles aduaneros?

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) explicaba recientemente en una publicación en sus redes sociales que este suplemento “al principio lo paga la empresa de mensajería o Correos pero finalmente te lo acabarán cobrando a ti en caso de que no esté incluido en el precio final”.

Noticias relacionadas y más

Así que tendremos que estar atentos para ver si a partir del 1 de julio aumenta el precio de estos productos vendidos a través de plataformas de bajo coste.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Paga extra de verano para pensionistas: cuándo se ingresa y cuánto se cobra según la Seguridad Social
  2. Jubilación con 30 años cotizados: a qué edad puedes retirarte y cuánto cobrarás al mes
  3. María Cristina Clemente Buendía, notaria alicantina: 'Hay una escritura que puede evitar conflictos familiares y no es el testamento
  4. El precio del combustible baja a niveles de antes de la guerra a la espera de si hay prórroga en las ayudas
  5. El Supremo obliga al Sabadell a pagar 1,6 millones a la Fundación Mediterráneo por las cuotas de la CAM
  6. La emprendedora alicantina que llevó la madera tropical a Leroy Merlín
  7. La Ley de Propiedad Horizontal aclara qué hacer si otro coche ocupa parte de tu plaza de garaje: ni grúa ni bronca con el vecino
  8. Adiós al sueño asiático: los productores de cerezas de Alicante descartan exportar a China

La Unión Europea cambia las normas: a partir del 1 de julio los paquetes de Shein, Temu o AliExpress pagarán 3 euros extra

La Unión Europea cambia las normas: a partir del 1 de julio los paquetes de Shein, Temu o AliExpress pagarán 3 euros extra

Confirmado por el BOE: la Seguridad Social pagará el 100% desde el primer día de baja a los trabajadores que donen órganos

Confirmado por el BOE: la Seguridad Social pagará el 100% desde el primer día de baja a los trabajadores que donen órganos

Tirar colillas desde el balcón puede salir muy caro: esto dice la Ley de Propiedad Horizontal

Tirar colillas desde el balcón puede salir muy caro: esto dice la Ley de Propiedad Horizontal

El abogado Miguel Benito Barrionuevo aclara la ley de transparencia salarial: "Ya está en vigor en España"

El abogado Miguel Benito Barrionuevo aclara la ley de transparencia salarial: "Ya está en vigor en España"

¿Puede tu casero quedarse con la fianza para pintar el piso? El abogado Alberto Sánchez lo aclara

¿Puede tu casero quedarse con la fianza para pintar el piso? El abogado Alberto Sánchez lo aclara

Inscribir el contrato de alquiler en el Registro: la clave para echar a un 'inquiokupa' en 48 horas

Inscribir el contrato de alquiler en el Registro: la clave para echar a un 'inquiokupa' en 48 horas

La advertencia de una notaria alicantina sobre donar dinero a un hijo antes de la herencia

Huelga de trenes en Renfe: cuánto dinero te tienen que devolver y cuándo deben ofrecerte un transporte alternativo

Huelga de trenes en Renfe: cuánto dinero te tienen que devolver y cuándo deben ofrecerte un transporte alternativo
Tracking Pixel Contents