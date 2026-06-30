La Unión Europea cambia las normas: a partir del 1 de julio los paquetes de Shein, Temu o AliExpress pagarán 3 euros extra

Comprar en plataformas como Temu, Shein o AliExpress podría dejar de ser tan barato a partir del 1 de julio. El “culpable” de este encarecimiento de los productos es la Unión Europea, que quiere poner coto al aluvión de pequeños paquetes que entran cada día desde fuera de nuestras fronteras.

El Consejo Europeo dio luz verde a esta medida el pasado mes de febrero explicando que estos paquetes entran en la UE “libres de derechos, lo que da lugar a una competencia desleal para los vendedores de la UE”. Según los datos facilitados por el Consejo, en 2024 entraron en la UE 4.600 millones de paquetes de este tipo, de los que el 91 % venía de China.

Hasta ahora, los paquetes valorados en menos de 150 euros que entraban en Europa lo hacían sin coste pero en cuanto esté operativo el Centro Aduanero de Datos de la UE se empezarán a aplicar aranceles aduaneros a todas las mercancías que entren en la UE. En la actualidad la previsión es que esté listo para 2028.

Mientras llega este momento y a partir del 1 de julio, lo que los estados han acordado es introducir un derecho de aduana provisional de tipo fijo de 3 euros sobre los artículos dentro de estos paquetes valorados en menos de 150 euros.

Lo que tienes que entender es que no será por paquete, se aplicará a cada una de las diferentes categorías de artículos que contenga. Es decir, si has realizado un pedido con unos pendientes, un jersey y unas zapatillas, habrá que pagar un recargo de 9 euros, ya que son tres artículos distintos por los que hay que pagar 3 euros por cada uno. Si contiene unos pendientes y dos jerseys, habrá que pagar 6 euros, ya que dos artículos pertenecen a la misma categoría.

¿Quién pagará estos aranceles aduaneros?

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) explicaba recientemente en una publicación en sus redes sociales que este suplemento “al principio lo paga la empresa de mensajería o Correos pero finalmente te lo acabarán cobrando a ti en caso de que no esté incluido en el precio final”.

Así que tendremos que estar atentos para ver si a partir del 1 de julio aumenta el precio de estos productos vendidos a través de plataformas de bajo coste.