Tirar colillas desde el balcón puede salir muy caro: esto dice la Ley de Propiedad Horizontal

La convivencia en una comunidad de vecinos puede verse alterada por gestos que acaban generando conflictos. Uno de los ejemplos más habituales es el de los vecinos que fuman en ventanas, balcones o terrazas y arrojan las colillas al patio interior, a zonas comunes de la urbanización o incluso al patio privativo de otra vivienda. Más allá de la falta de civismo, esta práctica puede provocar suciedad, malos olores, manchas, riesgo de incendio y molestias constantes para quienes viven en las plantas inferiores o tienen patios de uso privado.

El problema no es solo estético. Una colilla encendida puede caer sobre toldos, muebles de exterior, plantas, ropa tendida o elementos inflamables, con el consiguiente peligro para la seguridad del inmueble. Además, cuando la conducta se repite en el tiempo, el afectado puede sentirse desprotegido si no sabe cómo actuar. La Ley de Propiedad Horizontal no regula de forma específica cada comportamiento incívico dentro de una comunidad, pero sí establece obligaciones generales para propietarios y ocupantes que permiten reclamar cuando se hace un uso inadecuado de los elementos comunes o se perjudica a otros vecinos.

Respetar las instalaciones

A partir del artículo 9.1 de la Ley de Propiedad Horizontal, la norma deja claro que cada propietario debe respetar las instalaciones generales de la comunidad y los elementos comunes, sean de uso general o privativo, haciendo un uso adecuado de los mismos y evitando daños o desperfectos. También obliga a mantener en buen estado la vivienda, el local y las instalaciones privativas, de forma que no se perjudique a la comunidad ni a otros propietarios.

Tirar colillas al patio

Por tanto, tirar colillas al patio de una urbanización puede considerarse una conducta contraria a esas obligaciones cuando ensucia, deteriora, genera molestias o afecta al uso normal de una zona común o de un espacio privativo de otro vecino. Da igual que el patio sea comunitario o que sea de uso exclusivo de una vivienda: si la colilla procede de otra propiedad y causa perjuicios, la persona afectada puede reclamar. La clave está en documentar la situación, acreditar que se trata de una conducta reiterada y demostrar, si es posible, los daños o molestias ocasionados. Fotografías, vídeos, restos acumulados, testigos o comunicaciones previas pueden ser útiles.

Qué hacer si un vecino tira sus cigarros

La Ley de Propiedad Horizontal también ofrece una vía de actuación a través del artículo 7.2, que se refiere a actividades prohibidas, molestas, insalubres, nocivas, peligrosas o ilícitas. Según este precepto, el presidente de la comunidad, por iniciativa propia o a petición de cualquier propietario u ocupante, puede requerir al infractor para que cese de inmediato en esa conducta. Ese requerimiento es importante porque sirve como advertencia formal antes de acudir a los tribunales. Lo recomendable es hacerlo por escrito, de forma fehaciente, para que quede constancia de que la comunidad ha pedido al vecino que deje de tirar colillas.

Si el vecino continúa actuando igual pese al aviso, la comunidad puede convocar una junta de propietarios para autorizar al presidente a iniciar una acción de cesación. En ese procedimiento, la demanda debe ir acompañada del requerimiento realizado al infractor y del acuerdo aprobado por la junta. El juez puede ordenar cautelarmente el cese inmediato de la conducta y, si la sentencia estima la demanda, imponer la cesación definitiva, una indemnización por daños y perjuicios e incluso la privación del derecho al uso de la vivienda o local por un plazo máximo de tres años, en función de la gravedad del caso y de los perjuicios causados.

Esto es lo que pasa si un vecino tira colillas al patio de la urbanización, según la Ley de Propiedad Horizontal / INFORMACIÓN

Conviene recordar, no obstante, que la Ley de Propiedad Horizontal no establece una multa automática y única por tirar colillas al patio de una comunidad. Las comunidades de propietarios no tienen, por sí mismas, la misma potestad sancionadora que una Administración pública, aunque pueden aprobar normas internas de convivencia siempre que respeten la ley. Otra cosa distinta es que la colilla se arroje a la vía pública: en ese caso pueden aplicarse ordenanzas municipales.

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Inquilinos

Si quien tira las colillas es un inquilino, la situación no cambia en lo esencial. Los ocupantes de una vivienda también deben respetar las normas de convivencia y hacer un uso adecuado de los espacios comunes, aunque no sean propietarios. La acción puede dirigirse contra el propietario y, en su caso, contra el ocupante de la vivienda o local. Por eso, lo más prudente es empezar con una comunicación amistosa, continuar con un aviso formal al presidente o administrador y, si la conducta persiste, activar los mecanismos previstos en la Ley de Propiedad Horizontal.