DERECHOS LABORALES
El aviso de un abogado laboralista si vuelves de una baja médica y sigues encontrándote mal
Ignacio de la Calzada resume en la premisa de "cumple y reclama" el consejo más útil si te ves en esta situación
Es probable que al reincorporarte a tu puesto de trabajo después de una baja médica haya tareas que no puedas realizar del todo o, al menos, no al nivel que antes. Sobre todo si, como ocurre en muchos casos, el trabajo requiere de un esfuerzo físico. En relación a este tema, el abogado laboralista Ignacio de la Calzada advierte de un error frecuente: negarse de forma automática a cumplir una orden empresarial, "te puede salir muy caro", advierte de la Calzada.
Según el letrado, la negativa a realizar alguna tarea al reincorporarte a tu puesto habitual puede considerarse desobediencia y acabar en una sanción, incluso de empleo y sueldo. Entonces, ¿cómo actuar correctamente ante una situación tan habitual sin pisarnos los dedos?
El abogado recuerda que, al volver de una baja, la empresa debe realizar una revisión médica y una evaluación del puesto de trabajo. El problema, según su explicación, es que en muchas ocasiones esas evaluaciones no valoran todo lo necesario y el trabajador sigue realizando tareas que le provocan molestias o dolor.
Comunicar las limitaciones por escrito
El primer paso que recomienda es dejar constancia. Si el trabajador tiene una evaluación con restricciones y sigue haciendo funciones que le perjudican, debe comunicarlo a la empresa. “Le vas a comunicar a tu empresa: oye, sigo haciendo estas funciones y me sigue molestando, doliendo, tengo problemas, no puedo”, explica. La clave, insiste, es hacerlo por email, WhatsApp o por todas las vías posibles, pero siempre procurando que quede por escrito.
No se trata de negarte en rotundo desde el principio, el letrado aconseja intentar realizar las tareas y si durante la ejecución aparecen dolores o molestias, avisar a la empresa.
Acudir a la mutua o a urgencias
En ese momento, el trabajador debe comunicar que necesita asistencia y acudir a la mutua. El informe de asistencia servirá para justificar que, mientras realizaba esa tarea, sufrió dolor o un problema de salud. En algunos casos, indica, también podría acudirse a urgencias.
Mediante este procedimiento la empresa no podrá decir que el empleado abandonó el puesto de trabajo ni que se negó a hacer sus funciones, pues empezó a realizarlas y más tarde un médico dará parte y constancia del problema de salud existente.
El abogado resume su consejo con una idea: “cumple y reclama”. Primero se cumple la orden y, si hay un problema de salud, se acude a la asistencia correspondiente. Después, el trabajador puede reclamar por vía judicial o ante la Inspección de Trabajo si considera que la empresa no ha velado por su salud o no ha adaptado correctamente el puesto.
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