El abogado Alberto Sánchez alerta sobre las cláusulas nulas en los contratos de alquiler: "El inquilino no tiene que cumplirlas"

Los contratos de alquiler de vivienda incluyen en muchas ocasiones condiciones que los inquilinos aceptan sin saber que no tienen validez legal. El abogado especialista en arrendamientos Alberto Sánchez ha explicado cuáles son algunas de las cláusulas más habituales que, aunque aparezcan por escrito, no deben cumplirse porque son nulas según la ley.

Cláusulas nulas en los contratos de alquiler

Según explica el experto, el hecho de que una cláusula figure en el contrato no significa que sea legal ni que el inquilino esté obligado a cumplirla. “El inquilino no tiene que cumplir con ninguna de estas cláusulas aunque vengan específicamente en el contrato de alquiler de vivienda”, señala el abogado. A partir de ahí, detalla tres situaciones muy frecuentes que generan dudas entre arrendadores e inquilinos.

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La venta del piso no rompe el contrato de alquiler

Una de las cláusulas más habituales en contratos de alquiler es aquella que establece que, si el propietario vende el inmueble, el contrato queda automáticamente extinguido. Sin embargo, esto no es legal en la mayoría de los casos. “Cualquier cláusula que diga que si el propietario vende el inmueble se termina el contrato de alquiler”, explica el abogado, es nula.

La normativa establece que durante los primeros cinco años de contrato, o siete si el arrendador es persona jurídica, el nuevo propietario debe respetar el alquiler en vigor. Es decir, el inquilino mantiene su derecho a permanecer en la vivienda con las mismas condiciones pactadas.

El propietario no puede entrar en la vivienda sin permiso

Otro de los puntos que más dudas genera tiene que ver con el acceso del propietario a la vivienda alquilada. Alberto Sánchez lo deja claro: lasc cláusulas que permiten al casero entrar libremente en la vivienda no son válidas. “Cualquier cláusula que permita pasar al propietario a la vivienda alquilada”, indica, es contraria a la ley.

La vivienda alquilada es el domicilio del inquilino, lo que la convierte en un espacio protegido e inviolable. El propietario solo puede acceder con el consentimiento del arrendatario o en casos legalmente justificados.

Quién paga las reparaciones en un alquiler

Otra de las cláusulas más frecuentes intenta trasladar al inquilino todas las reparaciones del inmueble, algo que tampoco es legal en términos generales. El abogado explica que la ley distingue claramente entre mantenimiento ordinario y reparaciones estructurales o de habitabilidad.

“Cualquier cláusula que diga que el inquilino se tiene que encargar de todas las reparaciones del inmueble”, advierte, no es válida. El propietario debe asumir las reparaciones que afectan a la habitabilidad de la vivienda, como:

Goteras

Humedades

Fallos eléctricos

Averías estructurales

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Qué puede asumir el inquilino realmente

El inquilino solo debe encargarse de pequeños arreglos derivados del uso normal de la vivienda, pero no de los problemas estructurales o esenciales. El abogado recuerda que esta distinción es clave para evitar abusos en los contratos de alquiler.

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Según el experto, muchas de estas cláusulas siguen apareciendo en contratos actuales pese a ser nulas, lo que genera confusión entre los inquilinos. Por ello, insiste en la importancia de revisar bien el contrato y conocer los derechos básicos antes de firmar.“El inquilino no tiene que cumplir con ninguna de estas cláusulas”, reitera el abogado como idea principal.