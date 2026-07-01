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DERECHO LABORAL

Este consejo legal que puede evitarte perder paro e indemnización si quieres dimitir

El abogado laboralista Miguel Benito aconseja no entregar tu carta de dimisión sin comprobar que puedes acogerte al autodespido

El Tribunal Supremo ratifica que la indemnización por despido improcedente no puede incrementarse "vía judicial"

El Tribunal Supremo ratifica que la indemnización por despido improcedente no puede incrementarse "vía judicial"

El Tribunal Supremo ratifica que la indemnización por despido improcedente no puede incrementarse "vía judicial" / Europa Press

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Carmen Tomàs

Carmen Tomàs

Alicante

Dimitir puede parecer la salida más rápida si una persona quiere marcharse de una empresa para cambair de rumbo laboral. Sin embargo, entregar tu carta de dimisión sin explorar alternativas puede ser un gran error del que advierte el abogado laboralista Miguel Benito. Y es que hay una cosa a tener muy en cuenta: en España, una dimisión voluntaria no te da derecho ni a paro ni a indemnización.

Por eso, antes de presentar una baja voluntaria, recomienda revisar bien si existe alguna alternativa que permita proteger mejor al trabajador.

Esta es la clave para saber cómo actuar ante un despido improcedente

Esta es la clave para saber cómo actuar ante un despido improcedente

Esta es la clave para saber cómo actuar ante un despido improcedente / Eva Abril

¿Existe una causa para el autodespido?

Según Miguel Benito, el primer paso es comprobar si el trabajador se encuentra en alguna de las causas que permiten el autodespido. Estas son situaciones en las que la persona trabajadora puede poner fin a la relación laboral con derecho a indemnización y desempleo.

El autodespido se trata de un procedimiento judicial mediante el cual ell trabajador pide a un juez que extinga el contrato por incumplimientos graves de la empresa. Si el juez le da la razón el contrato se extingue, se cobra la indemnización como despido improcedente y se mantiene el derecho al subsidio por desempleo.

Si quieres irte del trabajo, conviene revisar si tras tu "quemazón" con tu empleo actual hay algún motivo que puedas alegar para que la empresa te deje irte mediante autodespido.

Miguel Benito.

Miguel Benito. / INFORMACIÓN

La excedencia como opción

Si el trabajador no está en una de esas situaciones, Miguel Benito Barrionuevo recomienda valorar otra vía: pedir una excedencia. Según explica, puede ser una opción más prudente si la persona quiere marcharse para probar un nuevo proyecto, pero no tiene plena seguridad de que vaya a salir bien.

Noticias relacionadas y más

El letrado experto en derrecho laboral sostiene que la excedencia puede ofrecer una protección relevante. Según sus palabras, desde que el trabajador la solicita, debe ser “la primera persona contratada en la empresa con tu categoría o una similar”. “De lo contrario, sería un despido con máxima indemnización y derecho a desempleo”, señala.

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