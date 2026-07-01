Un asesor energético lo aclara: esto es lo que cuesta tener el aire acondicionado encendido todo el día

Con la llegada del calor, el uso del aire acondicionado se dispara en muchos hogares. Pero una de las dudas más frecuentes entre los consumidores es cuánto puede llegar a costar tenerlo encendido durante varias horas al día. Un asesor energético ha explicado con un ejemplo práctico cuál sería el gasto aproximado de un uso intensivo del aire acondicionado en una vivienda.

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Cuánto consume un aire acondicionado doméstico

Según detalla el experto, un aire acondicionado doméstico estándar puede consumir entre 1 y 1,3 kilovatios por hora. “Si hacemos el cálculo con un aire acondicionado normal de una casa, estaremos hablando de entre 1 y 1,3 kilovatios a la hora”, explica.

Esto significa que el consumo depende tanto del modelo del aparato como de la eficiencia energética y la temperatura exterior.

Cuánto cuesta realmente al día

El asesor pone como ejemplo un uso prolongado de 10 horas diarias durante los días de calor. “Si yo lo tengo durante 10 horas en el día, me va a consumir 13 kilovatios en el día”, señala. A partir de ahí, el cálculo se realiza en base al precio medio de la electricidad en el mercado, que en estos días se sitúa en torno a los 0,13 euros por kilovatio hora.

Con estos datos, el coste diario de mantener el aire acondicionado encendido durante 10 horas sería de aproximadamente: 1,69 euros al día. “El coste que me sale de tener el aire acondicionado durante esas 10 horas sería 1 euro con 69 céntimos al día”, explica el asesor energético.

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Un gasto más bajo de lo que muchos creen

El experto señala que, aunque el uso del aire acondicionado suele percibirse como un gran gasto en la factura eléctrica, el coste diario puede ser más moderado de lo que se piensa, dependiendo del uso. No obstante, recuerda que el consumo real puede variar en función de factores como el aislamiento de la vivienda, la eficiencia del aparato o la temperatura seleccionada.

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Qué tener en cuenta para ahorrar energía

Aunque el cálculo se basa en un escenario concreto, los expertos recomiendan optimizar el uso del aire acondicionado para reducir el consumo, ajustando la temperatura y evitando un uso innecesario durante todo el día.