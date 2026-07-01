Miguel Benito Barrionuevo, abogado, aclara si debes entrar antes a tu puesto de trabajo: "También tenemos obligaciones"

Un vídeo viral en el que un empresario argentino expone una discusión con un trabajador sobre la obligación de llegar cinco minutos antes al puesto de trabajo ha reabierto el debate sobre los límites entre los derechos y las obligaciones laborales. El abogado laboralista Miguel Benito Barrionuevo ha analizado la situación y aclara cómo se interpreta este tipo de casos en España.

El vídeo que ha encendido el debate

En el vídeo, un empresario plantea a su empleado la necesidad de llegar antes para poder comenzar a trabajar puntualmente. El trabajador defiende que su horario de entrada es a las 8:00 y que, por tanto, no debe acudir antes.

El empresario, sin embargo, argumenta que necesita que el trabajador esté preparado para empezar a esa hora exacta.

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Qué dice la ley sobre la hora de entrada al trabajo

Para Barrionuevo, aunque el caso esté grabado en Argentina, la situación es perfectamente extrapolable a España. “Aunque este vídeo está grabado en Argentina, aplica perfectamente a nuestra situación laboral en España”, explica.

El abogado señala que lo importante no es llegar antes, sino cumplir con la obligación de estar preparado para trabajaren el momento exacto de inicio de la jornada. “Tú como trabajador tienes la obligación de estar preparado para trabajar en tu puesto de trabajo a la hora estipulada”, afirma el experto.

Esto significa que si la jornada comienza a las 9:00, el trabajador debe estar en disposición de trabajar en ese momento, con las herramientas necesarias ya preparadas.

No es lo mismo llegar que empezar a trabajar

Barrionuevo matiza una idea clave: no se trata de obligar a nadie a trabajar antes de su hora, pero sí de respetar el inicio efectivo de la jornada. “No puedes llegar a las nueve, encender el ordenador, hacerte un café y empezar a trabajar a las nueve y cuarto”, explica.

Es decir, el tiempo de preparación debe estar incluido dentro de la responsabilidad del trabajador para comenzar a la hora establecida.

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Derechos y obligaciones del trabajador

El abogado recuerda que este tipo de situaciones no eliminan los derechos laborales, como el cobro de horas extra si se prolonga la jornada. “Esta obligación no quita todos los derechos que tenemos, como por ejemplo que se nos paguen las horas extra cuando te vas más tarde”, señala. Sin embargo, insiste en que también existen obligaciones que deben cumplirse para evitar sanciones disciplinarias.

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Sanciones si no se cumple la jornada

Barrionuevo advierte de que no cumplir con la obligación de estar operativo a la hora pactada puede tener consecuencias laborales.“Si nos las saltamos nos pueden sancionar y a la larga despedir”, concluye el abogado.