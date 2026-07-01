Multa de Hacienda si no tienes dinero en la cuenta: este es el motivo por el que puedes pagar más

La campaña de la Renta de este año ya ha llegado a su fin y, con ella, millones de contribuyentes han cerrado uno de los trámites fiscales más importantes del calendario. Durante semanas, los ciudadanos han revisado borradores, incorporado deducciones, comprobado datos fiscales y presentado su declaración ante la Agencia Tributaria, ya fuera con resultado a devolver, a cero o a pagar.

Sin embargo, que termine oficialmente la campaña no significa que desaparezcan las preocupaciones para todos los contribuyentes. Para quienes la declaración ha salido a pagar, todavía queda una cuestión clave: asegurarse de que Hacienda puede cobrar correctamente el importe pendiente. Y en ese punto, un simple descuido con el saldo de la cuenta bancaria puede acabar saliendo mucho más caro de lo previsto.

Pagar a Hacienda

El problema afecta especialmente a los contribuyentes que han domiciliado el pago de la declaración de la Renta y han indicado una cuenta corriente para que la Agencia Tributaria cargue el importe correspondiente. Si llegado el momento del cobro Hacienda no encuentra dinero suficiente en esa cuenta, el pago no se realiza parcialmente ni queda pendiente para completarse más adelante: el impago activa un procedimiento que puede tener consecuencias económicas importantes para el ciudadano.

Una de las opciones más utilizadas por quienes tienen una declaración con resultado a ingresar es fraccionar el pago en dos plazos. El sistema ordinario permite abonar un primer pago del 60% y dejar el 40% restante para el mes de noviembre, sin intereses ni recargos, siempre que se cumplan los requisitos establecidos. La propia Agencia Tributaria recoge este sistema de fraccionamiento del pago en dos plazos, vinculado a la domiciliación bancaria cuando el contribuyente opta por esta vía.

Fondos suficientes

La clave está en que la cuenta bancaria facilitada debe tener fondos suficientes cuando se produzca el cargo. Si Hacienda intenta cobrar y no puede hacerlo, la deuda entra en periodo ejecutivo, lo que supone el fin del periodo voluntario de pago. En la práctica, esto implica que el contribuyente puede perder la posibilidad de mantener el fraccionamiento inicialmente elegido y tendrá que afrontar la deuda en los términos que le reclame la Administración. Es decir, lo que en principio iba a pagarse cómodamente en dos partes puede convertirse en una deuda exigible con recargos.

Conviene distinguir entre “multa” y recargo, porque en muchos casos el coste adicional no llega como una sanción tradicional, sino como un recargo del periodo ejecutivo. Según la Agencia Tributaria, si se paga la totalidad de la deuda antes de recibir la providencia de apremio, se aplica un recargo ejecutivo del 5%. Si el pago se realiza después de recibir esa notificación, pero dentro del plazo concedido, el recargo de apremio reducido es del 10%. Y si tampoco se paga en ese plazo, el recargo de apremio ordinario sube al 20%, con intereses de demora y posibles costas del procedimiento.

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Por eso, los expertos recomiendan revisar la cuenta indicada en la declaración, comprobar que sigue activa y asegurarse de que dispone de saldo suficiente antes de la fecha de cargo. La mayoría de contribuyentes que deben pagar a Hacienda suele acogerse al fraccionamiento, precisamente para evitar un desembolso único más elevado. Pero esa facilidad solo funciona si el primer pago se atiende correctamente. Un olvido, un recibo inesperado o una cuenta sin fondos pueden convertir una declaración ya presentada en un nuevo problema con Hacienda.