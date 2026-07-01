La Seguridad Social le suspende la pensión a un jubilado con Alzheimer y ahora debe pagarle a su mujer más de 31.000 euros tras fallecer el hombre

Un matrimonio de avanzada edad estuvo sin recibir la pensión de jubilación del marido durante más de un año. Tras denunciar a la Seguridad Social, la justicia les ha dado la razón pero el hombre, enfermo de Alzheimer, ya ha fallecido.

Así lo refleja una sentencia del Juzgado de lo Social Número 2 de Cáceres, a la que ha tenido acceso EFE, que ha condenado al Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) y a la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) a abonar 31.313,10 euros correspondientes a más de un año de mensualidades de la pensión de jubilación.

Cuando la mujer presentó la denuncia el hombre tenía un Alzheimer avanzado y estaba ingresado en una residencia pero falleció el pasado mes de octubre, antes de la celebración de la vista oral.

Un año sin cobrar la pensión

El abogado de la familia Enrique José Enrique Carrasco ha explicado a EFE que el último ingreso de la pensión se produjo en agosto de 2023 y la familia no descubrió la incidencia hasta octubre de 2024, cuando la entidad bancaria comunicó a la esposa que los pagos habían dejado de recibirse. Ambos, de avanzada edad, no utilizaban habitualmente la banca electrónica y la mujer dedicaba la mayor parte de su tiempo al cuidado de su marido.

Al acudir a las oficinas del INSS, la esposa conoció que la prestación había sido suspendida tras la devolución de tres mensualidades consecutivas por una incidencia relacionada con la cuenta bancaria. En ese momento presentó la documentación necesaria para reactivar el pago y facilitar nuevamente el número de cuenta.

No notificada legalmente

No obstante, la familia inició posteriormente varias reclamaciones administrativas al considerar que la suspensión se había acordado sin que el pensionista hubiera recibido el requerimiento previo que, según sostiene la demanda, exige la Ley General de la Seguridad Social para permitir al beneficiario subsanar la incidencia antes de paralizar el abono de la prestación.

El letrado sostiene que durante toda la tramitación administrativa la Seguridad Social mantuvo que había remitido distintos requerimientos, aunque "en el expediente administrativo no constaba ningún acuse de recibo que acreditara que esas notificaciones hubieran sido recibidas" por el pensionista o por su esposa.

La demanda también denunciaba la falta de motivación de las resoluciones administrativas, al entender que las reclamaciones previas fueron desestimadas sin exponer una fundamentación jurídica suficiente.

La sentencia recoge que fue durante la vista oral (previa al juicio y en la que se alcanzó un acuerdo de conformidad), celebrada el pasado 23 de junio, cuando la representación de la Seguridad Social reconoció el adeudo. El juzgado estima así íntegramente la demanda y condena al INSS y a la TGSS al abono de dicha cantidad.

El abogado de la familia ha señalado que este procedimiento pone de manifiesto "la obligación de la Administración de notificar correctamente al beneficiario antes de suspender una prestación", al tiempo que ha destacado que el reconocimiento de la deuda no se produjo hasta la fase judicial.

La sentencia no es firme y contra ella cabe recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEX).