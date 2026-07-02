Confirmado por la Ley de Propiedad Horizontal: si la derrama de tu comunidad es por esta razón puedes no pagarla

Las obras en una comunidad de vecinos pueden convertirse en una de las principales preocupaciones económicas para los propietarios. Reparar una fachada, renovar un portal o cambiar una puerta de acceso suele implicar un desembolso que no siempre estaba previsto. Por eso, cada vez que se anuncia una derrama, muchos vecinos se preguntan si están obligados a pagarla en todos los casos o si la ley contempla alguna excepción. La respuesta depende de la naturaleza de la obra y del motivo por el que se aprueba. No es lo mismo una intervención necesaria para conservar el edificio que una actuación pensada únicamente para mejorar su imagen o añadir prestaciones que no resultan imprescindibles.

Ley de Propiedad Horizontal

En la práctica, las derramas son habituales porque las cuotas ordinarias de la comunidad no siempre bastan para cubrir gastos de cierta entidad. Una avería importante, una reparación urgente o una obra de conservación pueden obligar a pedir aportaciones extraordinarias a todos los propietarios. El artículo 9.1.e) de la Ley de Propiedad Horizontal establece, con carácter general, la obligación de contribuir a los gastos generales para el adecuado sostenimiento del inmueble, sus servicios, cargas y responsabilidades, con arreglo a la cuota de participación. Sin embargo, la propia ley introduce matices importantes cuando la derrama no responde a una necesidad real del edificio.

Excepciones

El punto clave aparece cuando la obra aprobada por la comunidad tiene una finalidad estética, pero no resulta imprescindible para la conservación, habitabilidad, seguridad o accesibilidad del inmueble. Reformar el portal para hacerlo más moderno, sustituir una puerta que todavía funciona, cambiar buzones que siguen siendo útiles, renovar revestimientos por motivos decorativos, mejorar el jardín comunitario por estética o instalar nuevos servicios que aumentan las prestaciones del edificio, pero que no son estrictamente necesarios son algunos de los ejemplos. En estos supuestos, una obra aprobada por la comunidad no siempre obliga a todos los vecinos a pagar. La diferencia entre “obra necesaria” y “mejora voluntaria” es decisiva.

Importe

La Ley de Propiedad Horizontal regula esta excepción en el artículo 17.4. Este precepto establece que ningún propietario puede exigir nuevas instalaciones, servicios o mejoras que no sean requeridos para la adecuada conservación, habitabilidad, seguridad y accesibilidad del inmueble, según su naturaleza y características. La norma permite que este tipo de mejoras salgan adelante si obtienen el voto favorable de las tres quintas partes del total de propietarios que, a su vez, representen las tres quintas partes de las cuotas de participación. Ahora bien, si la cuota de instalación supera el importe de tres mensualidades ordinarias de gastos comunes, el propietario disidente no queda obligado a pagar, ni se modifica su cuota, incluso aunque no pueda privársele de la mejora o ventaja aprobada.

Confirmado por la Ley de Propiedad Horizontal: si la derrama de tu comunidad es por esta razón puedes no pagarla / MARTA G. BREA / FDV

Esto significa que un vecino puede quedar al margen de una derrama si se cumplen varias condiciones al mismo tiempo. La primera es que la actuación no sea necesaria para mantener el edificio en buen estado, garantizar la seguridad, asegurar la habitabilidad o cumplir exigencias de accesibilidad. La segunda es que el coste que corresponde pagar al propietario supere el equivalente a tres mensualidades ordinarias de comunidad.

La tercera, y una de las más importantes, es que el vecino haya manifestado su oposición al acuerdo. Si acude a la junta, debe votar en contra para ser considerado disidente. Si no asiste a la reunión, dispone de 30 días desde la recepción del acta para comunicar su discrepancia; si no lo hace dentro de ese plazo, su silencio se computa como voto favorable, según el régimen de adopción de acuerdos previsto en la propia Ley de Propiedad Horizontal.

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Sin embargo, conviene actuar con prudencia antes de negarse a abonar una derrama, porque no todas las obras caras permiten quedar exento. El propietario debe revisar el acta de la junta, comprobar cómo se ha descrito la actuación, analizar si existe informe técnico que justifique la necesidad de la obra y calcular si su cuota supera realmente el límite legal. También es importante dejar constancia clara de la oposición. Si no se cumplen los requisitos, negarse a pagar puede convertir al propietario en moroso y permitir a la comunidad reclamar judicialmente la deuda.