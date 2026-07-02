¿Puedes meter en tu plaza de garaje el coche, la bici, las hamacas y la barbacoa? Esto dice la Ley de Propiedad Horizontal

Las plazas de garaje son uno de los espacios que más dudas generan dentro de las comunidades de propietarios. Aunque su función principal parece evidente, aparcar un vehículo, la realidad diaria demuestra que muchos vecinos utilizan parte de ese espacio para guardar motos, bicicletas, cajas, herramientas, hamacas, sillas de playa, pequeños muebles o incluso una barbacoa cuando no tienen trastero en la vivienda. Esta situación es especialmente frecuente en edificios donde las plazas son amplias o donde algunos propietarios no utilizan el coche a diario.

El problema aparece cuando ese uso privado empieza a chocar con la convivencia. Una plaza de garaje está dentro de una comunidad y forma parte de un inmueble sometido a reglas comunes. Por eso, aunque el propietario tenga derecho a utilizarla, no puede hacerlo de cualquier manera. Lo importante no es solo qué se guarda, sino dónde se coloca, si invade zonas comunes, si dificulta el paso de otros vehículos, si supone un riesgo de incendio o si los estatutos de la comunidad prohíben expresamente utilizar la plaza como zona de almacenaje.

Ley de Propiedad Horizontal

A partir de ahí entra en juego la Ley de Propiedad Horizontal. Conforme al artículo 3 a) de la LPH, cada propietario tiene derecho a usar y disponer de su elemento privativo, ya que la norma reconoce el “derecho singular y exclusivo de propiedad sobre un espacio suficientemente delimitado y susceptible de aprovechamiento independiente”. Esto incluye también los anejos señalados en el título, aunque se encuentren fuera del espacio delimitado de la vivienda. En la práctica, si la plaza de garaje figura como elemento privativo o como anejo de la vivienda, su titular puede utilizarla dentro de los límites de ese derecho de propiedad.

Ahora bien, ese derecho no significa que la plaza pueda convertirse automáticamente en un almacén sin normas. La Ley de Propiedad Horizontal impone límites importantes. Sus artículos 7.1 y 9.1 obligan a que el uso de los elementos privativos no menoscabe ni altere la seguridad del edificio, su estructura general, su configuración o estado exteriores, ni perjudique los derechos de otro propietario. Por eso, instalar un armario, guardar una bicicleta o colocar algunos objetos personales puede ser admisible si todo queda dentro de la plaza, no afecta a la seguridad y no molesta al resto. En cambio, dejar enseres que sobresalgan hacia los pasillos, rampas, zonas de maniobra, accesos o plazas colindantes puede generar un incumplimiento, aunque se trate de objetos aparentemente inofensivos.

Límites

La clave está en los límites físicos y en el riesgo que pueda generar lo almacenado. Una bicicleta apoyada dentro de la plaza, unas hamacas plegadas o unas cajas ordenadas no plantean el mismo problema que una acumulación de muebles, productos inflamables, residuos, bombonas, pinturas, gasolina o una barbacoa con combustible. El artículo 7.2 de la LPH prohíbe al propietario realizar en su piso, local o en el resto del inmueble actividades prohibidas en los estatutos, dañosas para la finca o contrarias a las normas sobre actividades molestas, insalubres, nocivas, peligrosas o ilícitas. Esa previsión permite a la comunidad actuar si el uso de la plaza de garaje supone un peligro, genera olores, dificulta la limpieza, aumenta el riesgo de incendio o altera la normal convivencia.

Normas de la comunidad de propietarios

También son decisivos los estatutos y las normas internas de la comunidad. Aunque la ley no prohíbe de forma general guardar objetos en una plaza de garaje, los estatutos pueden limitar ese uso o establecer que las plazas se destinen exclusivamente al estacionamiento de vehículos. Si esa prohibición existe, el propietario debe respetarla. En caso contrario, la comunidad puede requerirle para que retire los objetos y, si persiste en la conducta, acudir a los mecanismos previstos en la propia Ley de Propiedad Horizontal. Normalmente, el conflicto empieza con un aviso del presidente o del administrador de fincas. Si el problema continúa, la junta puede acordar el inicio de una acción de cesación, especialmente cuando haya invasión de zonas comunes, peligro para el edificio o perjuicio acreditado para otros vecinos.

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El coche, obviamente, entra dentro del uso natural de la plaza. La bici o unas hamacas plegadas pueden guardarse si permanecen dentro del espacio privativo, no invaden zonas comunes y no están prohibidas por los estatutos. La barbacoa, en cambio, exige más cautela: si es un objeto limpio, apagado, sin combustible y correctamente guardado, podría no generar problema; pero si implica almacenar carbón, gas, líquidos inflamables o elementos peligrosos, la comunidad podría exigir su retirada por razones de seguridad. Antes de convertir la plaza en un trastero improvisado, conviene comprobar tres cosas: qué dicen los estatutos, si los objetos quedan completamente dentro de la plaza y si lo almacenado puede comprometer la seguridad, la limpieza o los derechos de los demás vecinos. La plaza es privada, pero el garaje es compartido, y esa diferencia es la que marca el límite entre un uso permitido y un conflicto vecinal.