El nuevo buzón de la CNMV para que bancos y empresas pidan menos papeleo

La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha abierto un nuevo buzón para escuchar al sector financiero y detectar trámites, exigencias o prácticas supervisoras que puedan estar generando cargas innecesarias. La dirección habilitada es simplificacion@cnmv.es y servirá para recoger propuestas sobre circulares, guías o actuaciones que, según las entidades, puedan ir más allá de lo estrictamente exigido por la normativa.

Un canal para revisar trámites

El nuevo buzón forma parte del Plan de simplificación de actuaciones supervisoras, presentado en diciembre de 2025. Este plan incluye 31 iniciativas con un objetivo claro: hacer más eficiente el marco regulatorio, reducir cargas administrativas y aplicar una supervisión más proporcionada.

La CNMV analizará las aportaciones de forma agregada, con la idea de identificar áreas de mejora. Eso sí, el organismo precisa que este canal no implica una respuesta individualizada a cada propuesta recibida.

Más de la mitad del plan ya está implantado

Según el balance del primer semestre de 2026, el supervisor ya ha puesto en marcha el 58% de las medidas incluidas en el plan. Otro 19% se encuentra en proceso de implantación y el 23% restante depende todavía de adaptaciones normativas.

Entre los avances citados figuran la reducción de documentación solicitada al depositario central de valores, la simplificación de informes recurrentes y cambios en la información exigida en materia de normas de conducta, cuya remisión ha pasado de ser trimestral a semestral.

Menos informes y más margen para las entidades

La CNMV también destaca la eliminación o simplificación de algunos informes, como el de seguimiento de inspecciones, y la ampliación de dos a cuatro años del plazo para actualizar los planes de recuperación de las empresas de servicios de inversión.

El organismo considera que estas actuaciones favorecen una gestión más eficiente para las entidades supervisadas, especialmente en los procesos más operativos.

Los plazos aún necesitan más recorrido

En cuanto a la reducción de tiempos de tramitación, la CNMV admite que todavía es pronto para extraer conclusiones firmes. Sí observa mejoras puntuales en determinados procesos, como el registro de anexos de sostenibilidad de folletos de instituciones de inversión colectiva mediante declaración responsable.

El seguimiento del plan también detecta algunos problemas prácticos: en ciertos casos, las soluciones planteadas no han funcionado y se han mantenido los procedimientos anteriores; en otros, las entidades han seguido enviando información que ya no era obligatoria, lo que revela la necesidad de adaptar rutinas internas y seguir trabajando con el sector.