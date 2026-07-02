SANCIONES LABORALES
El abogado laboralista Ignacio de la Calzada advierte sobre los plazos de las faltas en el trabajo: “Esa sanción se puede tumbar”
El experto explica los plazos legales que deben respetar las empresas antes de sancionar a un trabajador
Recibir una sanción laboral por hechos ocurridos meses atrás es una situación más habitual de lo que parece. Sin embargo, según explica el abogado laboralista Ignacio de la Calzada, muchas de estas sanciones pueden no ser válidas si la empresa ha superado los plazos legales de prescripción.
El experto recuerda que el Estatuto de los Trabajadores establece límites muy concretos que las empresas no pueden ignorar.
La empresa no puede sancionar cuando quiera
El abogado es claro sobre esta práctica habitual en algunas compañías: “Tu empresa no puede guardarse una falta en el cajón y sacarla cuando le interese”, advierte. Esto significa que la empresa debe actuar dentro de unos plazos concretos desde que tiene conocimiento de los hechos, y no puede sancionar libremente en cualquier momento posterior.
Cuáles son los plazos de prescripción de las faltas
Según explica Ignacio de la Calzada, el artículo correspondiente del Estatuto de los Trabajadores establece distintos plazos según la gravedad de la infracción:
- Faltas leves: prescriben a los 10 días
- Faltas graves: a los 20 días
- Faltas muy graves: a los 60 días desde que la empresa tiene conocimiento
- En todo caso: a los 6 meses desde que se cometieron los hechos
El abogado resume esta normativa como una garantía clave para el trabajador frente a sanciones tardías.
Qué significa realmente que una falta prescriba
Cuando una falta ha prescrito, la empresa pierde la capacidad legal de sancionar por esos hechos. El experto lo explica de forma sencilla: “Las faltas muy graves a los 60 días desde que la empresa sabe que ocurrió. En todo caso, siempre a los 6 meses de haberse cometido”, señala.
Esto implica que el tiempo es un elemento determinante: si la empresa reacciona tarde, la sanción puede ser anulada.
Si te sancionan fuera de plazo, puedes recurrir
Uno de los puntos más importantes es que una sanción fuera de plazo no es automáticamente válida. Según el abogado, puede ser impugnada y anulada si no se respetan los tiempos legales. “Si te sancionan fuera de plazo, esa sanción se puede tumbar”, afirma. Sin embargo, el experto insiste en que es fundamental revisar dos fechas clave:
- La fecha en la que ocurrieron los hechos
- La fecha de la carta de sanción
Un error habitual en muchas empresas
Ignacio de la Calzada recuerda que muchas sanciones se emiten tarde por desconocimiento o mala gestión interna, pero eso no las valida legalmente. El trabajador, en estos casos, tiene derecho a impugnarlas si no se ajustan a la normativa.
El abogado recomienda comprobar siempre los plazos antes de aceptar una sanción como válida, ya que en muchos casos puede estar prescrita. El propio experto resume la idea clave: “Mira bien la fecha de los hechos y la fecha de la carta”, insiste.
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