Trump convierte las criptomonedas en su gran negocio: declara 1.400 millones en ingresos ligados al sector

Donald Trump ya no es solo el presidente que prometió convertir a Estados Unidos en la capital mundial de las criptomonedas. También es, según su última declaración financiera, un presidente que ha hecho de ese sector una de sus mayores fuentes de ingresos privados.

El mandatario estadounidense ha reportado alrededor de 1.400 millones de dólares en ingresos relacionados con actividades vinculadas a criptomonedas, tokens, stablecoins, NFTs y meme coins durante el ejercicio 2025, el primer año de su segundo mandato. La cifra aparece en su Informe Anual de Divulgación Financiera Pública, registrado ante la Oficina de Ética Gubernamental de Estados Unidos.

World Liberty Financial, el gran motor cripto

La mayor parte del dinero procede de World Liberty Financial, una firma de finanzas descentralizadas vinculada al entorno familiar de Trump. Según el documento, el presidente declaró unos 526 millones de dólares por la venta de tokens a través de esta compañía.

Donald Trump lanzó su propia criptomoneda, la World Liberty Finance / INFORMACIÓN

La estructura del proyecto no es menor. Entre sus fundadores figuran miembros de la familia Trump y perfiles próximos al círculo político y empresarial del presidente. También aparecen nombres como Zachary Folkman, Chase Herro y Alex y Zach Witkoff, hijos de Steven Witkoff, una figura cercana a Trump en el ámbito diplomático.

A esa cantidad se suman otros 65 millones de dólares relacionados con la venta de acciones en la sociedad holding de WLF. En conjunto, el universo World Liberty Financial se ha convertido en una de las piezas centrales del nuevo mapa patrimonial del presidente.

Meme coins, NFTs y monedas con marca Trump

El informe también recoge más de 635 millones de dólares asociados a la venta de las llamadas Celebration Coins, canalizadas a través de CIC Digital, la sociedad que gestiona tarifas por acuerdos de licencia relacionados con NFTs y memecoins.

Este punto es especialmente delicado desde el punto de vista reputacional. Las meme coins suelen ser activos de fuerte componente especulativo, muy ligados a la marca, la comunidad y la narrativa pública. En el caso de Trump, esa marca coincide con la del propio presidente de Estados Unidos.

Además, el documento añade casi 197 millones de dólares vinculados a la contribución de capital de nuevos miembros de Stablecoin Holdco y a la venta de participaciones de Clase C de esta firma.

El problema no es solo cuánto gana, sino cuándo lo gana

El dato económico es enorme, pero el debate de fondo va más allá de la cifra. Trump ha impulsado durante su segundo mandato un giro favorable hacia el sector cripto, con un discurso público centrado en atraer innovación, relajar el clima regulatorio y consolidar a Estados Unidos como referencia global en activos digitales.

Ese contexto convierte sus ingresos privados en un asunto políticamente explosivo. Aunque el presidente estadounidense está exento de determinadas normas de conflicto de interés que sí afectan a otros altos cargos, la coincidencia entre poder regulatorio, promoción política del sector y beneficios familiares o personales alimenta las críticas éticas.

Un dibujo de Trump en un cajero de criptomonedas / EFE

La pregunta no es únicamente si las operaciones son legales, sino si resulta razonable que un presidente pueda beneficiarse de forma tan directa de una industria sobre la que su Administración tiene capacidad de influencia.

El negocio tradicional queda en segundo plano

El informe también muestra que los negocios clásicos de Trump siguen generando ingresos importantes, aunque ya no ocupan el centro del relato. Trump Endeavor 12, vinculada a resorts y campos de golf, declaró casi 122 millones de dólares. El complejo de Mar-a-Lago aportó 77 millones, y otros activos relacionados con clubes de golf sumaron otra cifra similar.

También figuran casi 4 millones de dólares por contratos editoriales ligados a libros como A MAGA Journey, Cartas a Trump o Save America.

Pero el contraste es evidente: frente a hoteles, campos de golf, clubes privados y libros, el gran salto patrimonial aparece ahora en el mundo cripto. Un sector mucho más volátil, menos intuitivo para el público general y especialmente sensible a los mensajes políticos.

Un presidente dentro del mercado que regula

La dimensión del caso explica por qué la revelación ha tenido tanto recorrido. Las criptomonedas no son un negocio cualquiera en la actual agenda estadounidense. Afectan a la regulación financiera, la protección del inversor, la banca, las stablecoins, los movimientos internacionales de capital y la lucha contra el fraude.

Que el presidente obtenga ingresos millonarios de ese ecosistema obliga a mirar el fenómeno con más cautela. Para sus defensores, Trump está apostando por una industria emergente y colocando a Estados Unidos en una posición competitiva. Para sus críticos, está monetizando desde la Casa Blanca una ola especulativa que se beneficia de su propio poder político.

El resultado es una imagen difícil de separar: el presidente que promete impulsar las criptomonedas es también el presidente que declara que las criptomonedas se han convertido en su principal fuente de ingresos.