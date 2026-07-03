A qué edad te puedes jubilar si has cotizado 15 años: esto es lo que cobrarás de pensión

La edad de jubilación es una de las cuestiones que más dudas genera entre los trabajadores que se acercan al final de su vida laboral. En España, no basta con cumplir años para retirarse y cobrar una pensión contributiva: también hay que acreditar un periodo mínimo de cotización y cumplir las condiciones que fija la Seguridad Social en cada ejercicio. Además, la edad ordinaria no es igual para todos, ya que depende de los años cotizados a lo largo de la carrera profesional.

Planificar la jubilación exige mirar con tiempo tres datos básicos: la edad legal, los años cotizados y las bases de cotización sobre las que se calculará la prestación. La reforma de las pensiones ha ido retrasando progresivamente la edad ordinaria. En 2026, la Seguridad Social establece dos edades ordinarias: 65 años para quienes hayan cotizado al menos 38 años y 3 meses, y 66 años y 10 meses para quienes no lleguen a ese periodo.

15 años de cotización

Haber cotizado 15 años es clave porque constituye el mínimo general para acceder a una pensión contributiva de jubilación. La Seguridad Social recuerda que, por regla general, es necesario haber cotizado 15 años, equivalentes a 5.475 días, para poder cobrar esta prestación. Sin embargo, ese requisito no se cumple solo con sumar 15 años en toda la vida laboral: al menos dos de esos años deben estar comprendidos dentro de los 15 inmediatamente anteriores al momento de causar el derecho a la pensión.

Esto significa que una persona con 15 años cotizados podrá jubilarse en 2026 a los 66 años y 10 meses, siempre que cumpla también ese requisito específico de cotización reciente. No podrá hacerlo a los 65 años por la vía ordinaria, ya que esa edad queda reservada para quienes acreditan una carrera mucho más larga, de al menos 38 años y 3 meses en 2026.

Cuantía de la pensión

La cuantía de la pensión también queda muy condicionada por esos 15 años. Con el mínimo cotizado, no se cobra el 100% de la base reguladora, sino el 50%. Es decir, si después de calcular las bases de cotización la base reguladora resultante fuera de 1.200 euros, la pensión inicial teórica sería de unos 600 euros mensuales antes de aplicar posibles complementos, topes, retenciones o ajustes. La Seguridad Social explica que la cuantía se determina aplicando a la base reguladora el porcentaje que corresponda en función de los años cotizados. Desde 2026 empieza además a aplicarse de forma gradual el nuevo sistema de cálculo, que permite tener en cuenta las mejores bases dentro de un periodo más amplio.

Noticias relacionadas

Uno de los cambios relevantes en 2026 es precisamente la posibilidad de mejorar el cálculo en determinados casos. Hasta 2025, la base reguladora se obtenía dividiendo entre 350 las bases de cotización de los 300 meses inmediatamente anteriores al mes previo al hecho causante. Desde este año se introduce gradualmente otra fórmula: ese año podrá calcularse tomando las 302 bases de mayor importe dentro de los 304 meses inmediatamente anteriores, divididas entre 352,33. En la práctica, esto permite descartar los dos peores meses del periodo computable en 2026, dentro del nuevo modelo gradual, lo que puede beneficiar a quienes hayan tenido bases más bajas en la parte final de su carrera.