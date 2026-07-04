Confirmado por la Ley de Propiedad Horizontal: multado con 3.000 euros por colgar la bandera de España en tu balcón si la comunidad obtiene una resolución favorable

La exhibición de una bandera en un balcón durante un Mundial o en fechas señaladas suele ser una práctica habitual. Sin embargo, la Ley de Propiedad Horizontal establece que la fachada y la parte exterior de los balcones son elementos comunes, por lo que cualquier modificación de su aspecto puede quedar sujeta a las normas de la comunidad.

No existe una prohibición general que impida colocar una bandera ni una sanción automática por hacerlo. Los expertos recuerdan que la exhibición de símbolos puede estar amparada por la libertad de expresión siempre que no se generen daños ni molestias relevantes. Los conflictos suelen surgir únicamente cuando se incumplen los estatutos comunitarios o se altera la estética del edificio.

Cuándo sí puede haber problemas

Aunque colocar una bandera no suele derivar en sanciones, sí pueden aparecer reclamaciones cuando la instalación afecta a la seguridad o a la estructura del edificio. Entre las situaciones que pueden generar conflicto destacan:

Modificaciones permanentes de la fachada, como realizar agujeros para fijar la bandera.

de la fachada, como realizar agujeros para fijar la bandera. Invasión del espacio ajeno mediante banderas de gran tamaño que afecten a otros vecinos.

mediante banderas de gran tamaño que afecten a otros vecinos. Riesgos para peatones por una mala sujeción.

por una mala sujeción. Molestias continuadas, como ruidos provocados por lonas o materiales rígidos.

En edificios protegidos o situados en cascos históricos, los ayuntamientos pueden imponer restricciones adicionales sobre los elementos visibles desde la vía pública.

El papel de la comunidad: la última palabra en caso de conflicto

Cuando surge un desacuerdo, el proceso habitual comienza con un requerimiento formal para retirar la bandera. Si el propietario no atiende la petición, la cuestión puede elevarse a una junta de propietarios y, en última instancia, a la vía judicial.

Los tribunales suelen valorar si la instalación es temporal y no causa daños permanentes. En muchos casos, concluyen que no existe una alteración sustancial del edificio.

¿Hay multas por colocar una bandera?

No cualquier propietario puede recibir una multa por colgar una bandera en su balcón. La comunidad de vecinos no puede imponer sanciones económicas por sí misma, aunque considere que se vulneran los estatutos. Si el conflicto llega a los tribunales y la comunidad obtiene una resolución favorable, el propietario deberá asumir:

La retirada de la bandera.

Los gastos de reparación si se han producido daños.

Las costas judiciales, que suelen situarse entre 1.500 y 3.000 euros.

Balcones con la bandera de España / Archivo

En cambio, en edificios protegidos o zonas con regulación patrimonial, sí pueden intervenir las administraciones públicas y abrir expedientes sancionadores:

Infracciones leves : entre 750 y 1.500 euros.

: entre 750 y 1.500 euros. Infracciones graves : entre 1.500 y 3.000 euros.

: entre 1.500 y 3.000 euros. Protección patrimonial especial: sanciones que pueden superar los 30.000 euros.

La mayoría de casos se resuelven sin sanciones

Pese a las dudas habituales, la mayoría de conflictos relacionados con banderas en balcones no terminan en multas, sino en un simple requerimiento para retirarlas.

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Mientras no se dañen elementos comunes ni se incumplan normas internas, colocar una bandera suele considerarse una práctica legítima y temporal.

Fuente: Sport