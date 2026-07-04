José Luis Díaz, formador financiero: "Si ganas 30.000 euros al año, destinar 1.500-3.000 euros anuales a vacaciones es razonable"

El momento de planificar unas vacaciones suele ser muy esperado entre los trabajadores, aunque no todos saben cómo organizarlas para que su capacidad de ahorro no se vea afectada.

De hecho, el inversor y experto financiero, José Luis Díaz, alerta de la incapacidad de algunas personas para ahorrar. "Planificar un presupuesto específico para vacaciones es fundamental en una buena gestión financiera personal", asegura.

Entre un 5 y 10% de los ingresos a las vacaciones

En este sentido, Díaz señala la importancia de planificar adecuadamente las vacaciones para evitar desajustes en nuestros gastos. A su vez, según este, las vacaciones no deberían considerarse un lujo, sino que tendrían que integrarse en el presupuesto anual, como se hace con el alquiler o la hipoteca, para así poder anticiparnos.

"Cuando incluyes las vacaciones en tu planificación financiera anual, puedes distribuir el coste a lo largo de 12 meses, evitar el endeudamiento y disfrutar sin culpa porque ya tienes el dinero apartado y destinado a ese fin", explica el inversor.

De este modo, su consejo sería destinar entre un 5 y 10% de nuestros ingresos anuales a las vacaciones. "Si ganas 30.000 euros al año, destinar 1.500-3.000 euros anuales a vacaciones es razonable", añade.

Sin embargo, aunque esta práctica puede parecer sencilla, el experto asegura que 3 de cada 10 españoles que se van de vacaciones acaban pidiendo préstamos para costearlas. De hecho, el préstamo medio se situaría en los 6.000 euros, que se suele tardar en devolver entre 12 y 18 meses.

La importancia de un buen hábito de ahorro

Ahora bien, Díaz admite que no siempre es fácil ahorrar, por lo que recomienda un método más efectivo: "En cuanto cobres, que se transfiera automáticamente un 10-15 % a una cuenta separada de difícil acceso". De esta forma, la persona no se obsesiona con cantidades, sino que recurre a los porcentajes.

Tomar el hábito de ahorrar puede suponer un respiro para muchas personas, sobre todo para aquellas que buscan una estabilidad financiera. En este sentido, no se trataría de obtener unos ingresos altos, sino de los hábitos personales.

"El ahorro te da poder de decisión y libertad, te permite decir ‘no’ a trabajos que no te gustan, ‘sí’ a oportunidades que aparecen y, sobre todo, te libera de esa ansiedad constante que genera no tener un colchón financiero"

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En todo caso, el experto aconseja automatizar el proceso del ahorro y, con ello, evitar depender de nuestros impulsos en estos casos. Asimismo, las herramientas tecnológicas como apps especializadas pueden ser muy útiles, sobre todo para ser más consecuentes con el ahorro y mejorar nuestro colchón financiero.

Fuente: El Periódico