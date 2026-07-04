Marc Márquez, sobre vivir en Andorra: "A nivel de impuestos se paga mucho menos. Dos meses duré seguidos y dije 'yo España y casa. Ya está'"
El heptacampeón de MotoGP ha sido más exigente económicamente en su nuevo contrato con Ducati, asegurando su permanencia hasta 2028
Ricardo Castelló
Marc Márquez sigue disfrutando de la tranquilidad que le dio su renovación con Ducati hace un par de semanas. La marca italiana confirmó la continuidad del piloto de Cervera por dos temporadas más, lo que le mantendrá vestido de rojo como mínimo hasta 2028. El '93' se mostró más exigente a nivel económico en este segundo contrato después de firmar una temporada 2025 de 11 victorias y 15 podios con Ducati.
La vida privada del heptacampeón de MotoGP siempre está en el punto de mira y uno de los momentos más comentados de los últimos tiempos fue su paso por Andorra, algo de lo que habló en una entrevista concedida a 'El Objetivo' de La Sexta.
El piloto de Ducati explicó que Andorra era un lugar al que había acudido mucho desde pequeño: "Desde los 15 años he estado yendo a Andorra. Hemos ido allí a comprar con mis padres, a pasar el fin de semana, teníamos carreras allí... Cuando entré en el Mundial, a la que tuve coche me subía, me quedaba a dormir, entrenaba en las pistas...".
Con el dinero que ya había ganado, Márquez decidió invertir allí: "Me compré una casa allí como segunda residencia para ir, tener mis esquís y mis cosas". Sin embargo, llegó a plantearse mudarse durante un invierno, y la experiencia no salió como esperaba: "Dos meses duré seguidos y dije 'yo España y casa. Ya está'". El piloto de MotoGP no acabó de encajar con ese estilo de vida y prefirió mantenerse cerca de los suyos.
Fue en un momento en el que "ya empezaban a subir muchos pilotos y a nivel de impuestos se paga mucho menos". Uno de los principales motivos por los que la mayoría de las personas se mudan a Andorra.
Actualmente, Márquez vive en la urbanización La Finca, situada en el municipio de Pozuelo de Alarcón, en el área metropolitana de Madrid, junto a su pareja, Gemma Pinto.
En la entrevista, también se pronunció sobre la posibilidad de que cuando tenga un hijo siga sus pasos en el mundo de la MotoGP. El de Cervera fue claro: "No me gustaría porque solo pienso 'pobre, niño o niña'. No sé cuánto protector sería, porque a mí me gusta ser muy protector, pero el legado, el llevar el apellido no les ayudaría nada".
En la entrevista, también se pronunció sobre la posibilidad de que cuando tenga un hijo siga sus pasos en el mundo de la MotoGP. El de Cervera fue claro: "No me gustaría porque solo pienso 'pobre, niño o niña'. No sé cuánto protector sería, porque a mí me gusta ser muy protector, pero el legado, el llevar el apellido no les ayudaría nada".
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