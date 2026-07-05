Andrea, 22 años, camionera: "Trabajo 8 horas de lunes a viernes, recorro casi 300 kilómetros diarios y gano unos 2.000 euros mensuales"

Son muchos los sectores que se encuentran inmersos en una profunda crisis, acentuada por la falta de mano de obra, sobre todo en sectores como el transporte. Sin embargo, también hay casos de jóvenes que, contra todo pronóstico, se adentran en este mundo, renovando la oferta de trabajadores.

Un ejemplo de ello es Andrea, joven camionera de 22 años, que comparte su experiencia laboral a través de redes sociales, mostrando el día a día en su profesión.

2.000 euros mensuales y un recorrido diario de 200 a 250 kilómetros

Esta trabajadora, considerada la camionera más joven de España, nos muestra una profesión con horarios fijos y un sueldo que le ofrece un estilo de vida cómodo. "Trabajo 8 horas de lunes a viernes, recorro casi 300 kilómetros diarios y gano unos 2.000 euros mensuales", asegura.

A pesar del esfuerzo y sacrificio que puede conllevar este tipo de trabajos, la joven camionera admite que su salario es más que suficiente por el trabajo que realiza.

En cuanto a su jornada laboral, Andrea suele recorrer entre 200 y 250 kilómetros al día con un camión frigorífico entre las 14:00 y las 22:00 horas. Aun así, asegura que el salario se corresponde con el esfuerzo y responsabilidad añadidos.

Un gasto inicial de hasta 5.000 euros en permisos

Por otro lado, Andrea explica que su pasión por el motor le viene desde pequeña, aunque admite que no todo fue tan fácil en sus comienzos. En este caso, la obtención de permisos y la inversión inicial pueden ser un gran obstáculo.

De este modo, para ser transportista se requieren muchas gestiones: sacarse el CAP, el carné de camión rígido y también el de tráiler. "Todo ello me costó entre 4.000 y 5.000 euros", señala.

Después de realizar todos los trámites necesarios, encontraría trabajo como transportista de Mercadona, lo que le permitió ganar experiencia. A su vez, y tras varios meses, acabaría incorporándose a su trabajo actual, pudiendo compaginar su vida personal y el camión.

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En todo caso, la historia de Andrea se convierte en un ejemplo a seguir para muchos jóvenes, que se ven atraídos por el sector logístico, buscando un trabajo estable y salarios competitivos.

Fuente: El Periódico