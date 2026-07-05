La ayuda de hasta 3.000 euros que muchos propietarios desconocen para cambiar la calefacción por un sistema más eficiente

Cambiar una vieja caldera por un sistema más eficiente puede suponer un importante ahorro en la factura energética y, además, dar acceso a una ayuda pública de hasta 3.000 euros. No se trata de una subvención recién aprobada, sino de un programa que forma parte de las actuaciones de rehabilitación energética impulsadas con fondos europeos y gestionadas por las comunidades autónomas. Sin embargo, su existencia continúa siendo desconocida para buena parte de los propietarios que se plantean una reforma en su vivienda en pleno boom inmobiliario.

El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana recoge este programa dentro de las ayudas destinadas a mejorar la eficiencia energética de las viviendas. La subvención puede alcanzar hasta el 40% del coste de la actuación, con un límite máximo de 3.000 euros por vivienda, siempre que la inversión subvencionable sea de al menos 1.000 euros y se cumplan los requisitos técnicos establecidos en la normativa.

No basta con cambiar la calefacción

Uno de los aspectos que más dudas genera es que la ayuda no se concede automáticamente por sustituir una caldera. La actuación debe acreditar una mejora de la eficiencia energética de la vivienda conforme a los criterios fijados por el programa.

Entre las actuaciones que pueden acogerse a estas ayudas se encuentran la instalación de sistemas como la aerotermia, bombas de calor o equipos basados en energías renovables, además de otras intervenciones destinadas a reducir el consumo energético, como la mejora del aislamiento o la sustitución de ventanas cuando contribuyan al objetivo de ahorro energético previsto.

La cuantía tampoco es fija. El importe depende del presupuesto de la obra, ya que la ayuda cubre hasta el 40% del coste subvencionable, con el citado límite de 3.000 euros. Así, una actuación de 6.000 euros podría recibir una ayuda de 2.400 euros, mientras que una inversión superior solo alcanzaría el máximo previsto si supera ese porcentaje.

La gestión corresponde a las comunidades autónomas

Aunque el programa está financiado con cargo al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y a los fondos europeos NextGenerationEU, la tramitación corresponde a cada comunidad autónoma, que publica sus propias convocatorias y establece los plazos para presentar las solicitudes.

Por ese motivo, antes de iniciar cualquier obra conviene consultar la convocatoria vigente en la comunidad autónoma donde se ubique la vivienda y revisar qué documentación será necesaria, ya que habitualmente se exige acreditar la mejora energética mediante los correspondientes certificados técnicos.

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En definitiva, no estamos ante una ayuda nueva, pero sí ante una línea de subvenciones que continúa ofreciendo una oportunidad para quienes tengan previsto renovar su sistema de calefacción o acometer una reforma orientada a mejorar la eficiencia energética de su vivienda. Conocer las condiciones oficiales antes de iniciar la actuación resulta clave para comprobar si el proyecto puede acogerse a la financiación pública disponible.

Fuente: El Periódico