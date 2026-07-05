Juanma Lorente, abogado: "Yo lo siento mucho, pero no puedes teletrabajar desde donde te dé la gana"

Con la llegada del verano, muchas personas que teletrabajan aprovechan para desplazarse a una segunda residencia o incluso pasar unos días cerca de la playa sin dejar de cumplir con su jornada. Sin embargo, hacerlo sin informar a la empresa puede salir caro. Así lo advierte Juanma Lorente, abogado laboralista y creador de contenido en redes sociales, en uno de sus últimos vídeos publicados en TikTok.

El letrado comienza desmontando una idea que, según asegura, está muy extendida. "Yo lo siento mucho, pero no puedes teletrabajar desde donde te dé la gana. Por mucho que teletrabajes y por mucho que sea verano, no puedes irte a la playa sin permiso de tu empresa, sin decirles nada, y teletrabajar desde allí", afirma.

Para ilustrar la situación, Lorente muestra el ejemplo de un trabajador que participa en una videollamada desde la playa, dejando en evidencia que no se encuentra en el lugar habitual desde el que desarrolla su actividad. A partir de ese caso, el abogado recuerda que el teletrabajo no permite cambiar libremente el lugar de prestación de servicios, especialmente cuando la empresa no ha sido informada.

Noticias relacionadas

"Hay obligación de que el trabajador comunique a la empresa el sitio en el que estará teletrabajando. Si no lo comunicas, o directamente te vas a la playa sin permiso, pues sí, te pueden despedir", advierte el abogado laboralista.