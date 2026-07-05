Laura Lobo, abogada: "En principio, no, si los padres no quieren, el anterior uso de la vivienda no forma parte de la herencia"

El reparto de una herencia a veces puede suponer problemas entre los herederos, ya sea por acaparamiento de bienes o un desequilibrio entre las partes. Ahora bien, ¿qué ocurre si uno de los hijos ha residido en la vivienda de sus padres? ¿Este hecho se puede considerar un adelanto de la herencia?

En vista de ello, la abogada Laura Lobo nos explica si el uso de la vivienda puede tener un tratamiento propio. Según la experta, todo depende de cómo está especificado en el testamento.

El uso de la vivienda no se incluye obligatoriamente en la herencia

De hecho, según confirma el Tribunal Supremo, este uso del inmueble no tiene por qué formar parte de la herencia. "En principio, no, si los padres no quieren, eso no forma parte de la herencia", asegura la abogada, señalando el carácter único e individual de cada caso.

Ahora bien, hay veces donde puede existir un cambio sospechoso de la herencia, sobre todo cuando no hay una buena relación entre los familiares. En este caso, la abogada recuerda que es imposible acceder al testamento de una persona en vida.

Sin embargo, sí que se pueden tomar medidas una vez que el familiar fallece. De este modo, sí se demuestra que el testamento fue modificado bajo los efectos de "alguna dolencia o enfermedad que limitaba su capacidad", entonces sería posible impugnar este documento.

La importancia de redactar un testamento personalizado

En todo caso, Lobo recuerda la importancia de redactar testamento, sobre todo para ahorrar problemas a los herederos. "El testamento no lo haces para ti, lo haces para ellos, para las personas que se quedan", explica la letrada, destacando su importancia como un acto de generosidad para la familia.

Con el objetivo de evitar problemas, la abogada recomienda redactar un testamento personalizado, y no cualquier documento genérico. "Haz un testamento personalizado, un testamento que realmente solucione problemas", asegura.

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De este modo, gestos como recurrir a profesionales especializados en herencias, así como una buena planificación, pueden simplificar los trámites sucesorios e incluso eliminar el riesgo de tener problemas con el resto de herederos.

Fuente: El Periódico