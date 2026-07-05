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¿Cuánto tiempo puede estar una vivienda a nombre de un fallecido?

El abogado y economista David Jiménez aclara una de las dudas más habituales tras una herencia y explica por qué muchas personas confunden dos plazos completamente distintos

¿Puedo recibir más herencia por cuidar a mis padres?, una experta resuelve la duda

¿Puedo recibir más herencia por cuidar a mis padres?, una experta resuelve la duda

¿Puedo recibir más herencia por cuidar a mis padres?, una experta resuleve la duda / Eva Abril

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Alejandro Ruiz

Alejandro Ruiz

Cuando fallece un familiar y deja una vivienda en herencia, una de las preguntas más frecuentes es cuánto tiempo puede permanecer el inmueble a nombre del fallecido. Muchas personas creen que el límite es de seis meses, pero esa idea mezcla dos trámites distintos. Sobre ello ha hablado David Jiménez, abogado y economista especializado en herencias, en un vídeo publicado en sus redes sociales.

El experto comienza desmontando esa creencia. "El plazo que tiene una vivienda para estar a nombre de un muerto, según la ley, no son seis meses como mucha gente suele creer", afirma, antes de explicar de dónde surge esa confusión.

Según detalla, el plazo de seis meses sí existe, pero únicamente para cumplir con las obligaciones fiscales derivadas de la herencia. "Tenemos un plazo de seis meses... pero para hacer los impuestos", señala. En concreto, recuerda que los herederos suelen tener que liquidar el Impuesto sobre Sucesiones y, cuando existen inmuebles urbanos, también la plusvalía municipal.

Sin embargo, ese plazo no afecta al cambio de titularidad de la vivienda. "No tienes que confundirlo con el tiempo que tienes para poner los inmuebles del fallecido a tu nombre. La respuesta es que no hay ningún plazo", explica David Jiménez. De hecho, añade que "no existe ningún artículo en la ley que te diga qué plazo tienes para poner los bienes a tu nombre".

Pese a ello, el abogado insiste en que no conviene dejar pasar el tiempo innecesariamente. Aunque la legislación no establezca una fecha límite para inscribir los inmuebles a nombre de los herederos, demorar el trámite puede generar problemas en el futuro, especialmente si se producen nuevos fallecimientos o aparecen otras circunstancias que compliquen la sucesión.

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"El hecho de que no tengas ningún plazo no quiere decir que sea recomendable dejar esto así para el futuro", concluye el especialista, quien recomienda regularizar cuanto antes la situación registral de los bienes heredados para evitar complicaciones posteriores.

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