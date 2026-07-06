Carlos Llull, experto en climatización: "Dormir con el aire acondicionado encendido toda la noche cuesta menos de un euro"

El uso del aire acondicionado durante las noches de veranoes una de las principales preocupaciones en muchos hogares por su posible impacto en la factura de la luz. Sin embargo, un asesor energético ha querido comprobar con datos reales cuánto cuesta realmente mantenerlo encendido mientras dormimos.

El electricista y técnico en climatización Carlos Llull ha realizado una prueba práctica para desmontar mitos sobre el consumo de estos equipos.

Cuánto cuesta usar el aire acondicionado toda la noche

El experto parte de una afirmación que se ha vuelto viral en redes sociales, donde aseguró que dormir con aire acondicionado encendido puede costar menos de un euro. “Tener aire acondicionado por menos de un euro la noche es posible y te lo voy a demostrar”, explica al inicio de su análisis.

A raíz de este contenido, que ha alcanzado millones de visualizaciones, decidió comprobarlo con un medidor de consumo doméstico.

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Cómo se mide el consumo real del aire acondicionado

Para la prueba, el experto utilizó un dispositivo de medición que puede adquirirse por menos de 10 euros y que permite conocer el gasto eléctrico real de un aparato. “He comprado este medidor de consumo doméstico que cualquiera de vosotros podéis encontrar por menos de 10 euros”, detalla.

El sistema consiste en conectar el aire acondicionado al medidor para registrar el consumo durante toda la noche.

El resultado tras ocho horas de uso

El experimento se realizó con un aire acondicionado tipo split convencional de aproximadamente 2.500 frigorías y con unos 15 años de antigüedad. Tras ocho horas de funcionamiento durante la noche, el resultado fue sorprendente: “Al levantarme por la mañana este fue el resultado: 0,32 céntimos de euro de coste de energía consumida”, explica.

El consumo registrado fue de menos de 3 kilovatios en toda la noche.

Por qué el coste puede variar según la tarifa

El experto matiza que el precio final depende en gran medida de la tarifa eléctrica de cada hogar, especialmente en función de las horas de consumo. “Muy lejos todavía de ese euro inicial, pero aquí hay algo muy importante y es el precio que tengas en tu factura de luz”, señala.

En su caso, dispone de una tarifa con discriminación horaria, donde durante la noche el coste del kilovatio ronda los 8 céntimos.

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Un coste más bajo de lo esperado

Aunque el resultado puede variar según el tipo de instalación y el consumo de cada vivienda, el experto concluye que el gasto real del aire acondicionado durante la noche puede ser menor de lo que muchos usuarios piensan.

Eso sí, insiste en que hay que tener en cuenta tanto la potencia del equipo como la tarifa contratada.