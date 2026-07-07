¿Has cotizado solo 10 años? Esta es la edad a la que podrás jubilarte y la pensión que te quedará

La edad de jubilación en España lleva años aumentando de forma progresiva. Desde la reforma iniciada en 2013, el sistema ha ido endureciendo poco a poco los requisitos para retirarse con la edad ordinaria y para acceder al 100% de la pensión. Esto significa que ya no basta con tener 65 años para jubilarse en todos los casos: la edad legal depende de los años cotizados y del calendario aplicable en cada ejercicio. En 2026, por ejemplo, pueden jubilarse a los 65 años quienes hayan cotizado al menos 38 años y 3 meses, mientras que quienes no lleguen a ese periodo deben esperar hasta los 66 años y 10 meses.

Esta evolución genera muchas dudas entre quienes han tenido carreras laborales cortas, interrupciones prolongadas, trabajos sin cotizar, periodos en el extranjero o años dedicados a cuidados familiares. La pregunta no es solo cuándo podrán jubilarse, sino si tendrán derecho a una pensión pública y de qué tipo. El sistema español distingue entre pensiones contributivas, que dependen de haber cotizado lo suficiente a la Seguridad Social, y pensiones no contributivas, pensadas para personas mayores en situación de necesidad que no alcanzan los requisitos de cotización exigidos.

10 años cotizados

En el caso concreto de una persona que ha cotizado 10 años, la respuesta es clara: con esa cotización no se puede acceder a la pensión contributiva ordinaria de jubilación. La Seguridad Social exige, con carácter general, haber cotizado al menos 15 años para tener derecho a esta prestación. Además, dos de esos años deben estar comprendidos dentro de los 15 inmediatamente anteriores al momento de solicitar la jubilación. Por tanto, una década cotizada se queda cinco años por debajo del mínimo necesario y no permite cobrar una jubilación contributiva, aunque se haya cumplido la edad ordinaria.

Cuantía de la pensión

Esto también afecta a la cuantía. Si solo se han cotizado 10 años, no existe una pensión contributiva calculada sobre esas bases, porque directamente no se reconoce el derecho. Para cobrar una prestación contributiva harían falta al menos 15 años cotizados, y aun así la cuantía sería limitada: con el mínimo de 15 años se accede al 50% de la base reguladora, no al 100%. Es decir, si una persona lograra completar los cinco años que le faltan y alcanzara los 15 años exigidos, su pensión dependería de sus bases de cotización, pero partiría de ese porcentaje mínimo. Para cobrar el 100% se exige una carrera laboral mucho más larga.

Pensión no contributiva

La alternativa para quienes no llegan a los 15 años es la pensión no contributiva de jubilación. Esta prestación está dirigida a personas de 65 años o más que se encuentran en situación de necesidad y que no han cotizado lo suficiente para una pensión contributiva, o incluso no han cotizado nunca.

En 2026, la cuantía íntegra anual de las pensiones no contributivas se sitúa en 8.803,20 euros, abonados normalmente en 14 pagas, lo que equivale a unos 628,80 euros mensuales. La cantidad final puede variar según las rentas personales y la unidad de convivencia, porque esta ayuda está vinculada a la falta de ingresos suficientes. Además, para acceder a ella se exige residir legalmente en España y haberlo hecho durante al menos 10 años entre los 16 años y la fecha de solicitud, de los cuales dos deben ser consecutivos e inmediatamente anteriores a la petición.

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Convenio especial

Otra posibilidad para quien tenga 10 años cotizados y quiera alcanzar una pensión contributiva es estudiar la suscripción de un convenio especial con la Seguridad Social. Este mecanismo permite seguir cotizando aunque no se esté trabajando, con el objetivo de mantener o mejorar el acceso a futuras prestaciones. En la práctica, podría servir para sumar los cinco años que faltan hasta llegar a los 15 mínimos, aunque exige cumplir requisitos, pagar una cuota mensual y valorar si el coste compensa según la edad, las bases elegidas y la pensión esperada.