"Pelea por derechos, no por emociones": el recordatorio clave de una abogada experta en herencias y familia

Ocurre en muchos procedimientos judiciales y así lo señala la experta en herencias y familia Laura Lobo: muchos clientes acuden a la ayuda jurídica esperando que la otra parte reconozca el daño causado, el esfuerzo realizado o su propia versión de los hechos. Esto, además de implicar un "desgaste emocional tremendo" en muchas ocasiones no tiene base a nivel jurídico.

“A menudo me encuentro muchos clientes que sufren un desgaste emocional tremendo porque lo que tratan es de demostrar que el otro está equivocado y que ellos llevan razón”, señala Lobo explicando que muchas personas no solo quieren ganar un procedimiento, sino que buscan que la otra parte admita su dolor, trabajo o sufrimiento.

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"Tu ex no va a reconocer..."

Lobo es clara al advertir que ese reconocimiento rara vez se produce. “Tu ex no va a reconocer tu trabajo y tu esfuerzo, tus hermanos o tus padres o la pareja de tus padres, tus tíos, tus sobrinos, con quien estés en un procedimiento judicial, esa parte no va a reconocer tu posición”, afirma. En este sentido, aconseja centrarse en el quid de la cuestión cuando se entra en un procedimiento judicial: se debe pelear por derechos.

Según la abogada, cuando se busca una reparación emocional, el conflicto se complica porque se empiezan a mezclar planos distintos. Lo que para una persona puede parecer muy lógico desde su historia personal, puede no ser entendido de la misma manera cuando se expone en voz alta o cuando lo escucha un juez.

La abogada recuerda que nadie suele contar los hechos aceptando que es “el malo” o que está equivocado. Cada persona, añade, encuentra una justificación a sus propias actuaciones, incluida la parte que acude al procedimiento convencida de tener razón.

“Desde luego, lo que nunca vas a encontrar es una sentencia que satisfaga tus necesidades emocionales”, advierte. Y si bien es cierto que una sentencia justa y favorable puede colocar las cosas en su sitio en muchas ocasiones, será el tiempo, reparación la ayuda psicológica las verdades claves para reparar el daño emocional. "Si vas a un procedimiento judicial, pelea por derechos, no por emociones”, ha recordado la letrada.

En resumen, Lobo recomienda centrar una estrategia en los derechos que se quiere defender y dejar a un lado el lograr que la otra parte dé su brazo a torcer desde un punto de vista personal o emocional.