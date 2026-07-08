Alfonso Muñoz, funcionario de la Seguridad Social, responde a Feijóo sobre el absentismo laboral: "No es toda la realidad"

El debate sobre el aumento del absentismo laboral en España ha vuelto al primer plano después de las declaraciones del líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, que calificó esta situación como “un cáncer” y reclamó medidas para reducirlo. Feijóo señaló que España debe abordar el problema del absentismo y planteó la necesidad de revisar la situación de las bajas laborales, apuntando a posibles casos de fraude y al papel de las administraciones en el control de estas situaciones.

Frente a esta visión, Alfonso Muñoz Cuenca, funcionario del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), ha respondido que el análisis del absentismo requiere tener en cuenta más factores.

Sara Fernández

“No es toda la realidad”: la respuesta sobre las bajas laborales

Muñoz Cuenca sostiene que no todas las bajas responden a un problema de fraude, ya que están respaldadas por profesionales sanitarios. “Hay que recordar que las bajas médicas están respaldadas por un facultativo médico y responden a patologías reales”, explica.

El funcionario subraya que el fraude puede darse en algunos casos, pero insiste en que no es la causa principal del aumento de las bajas laborales en España. “Diversos estudios señalan que el fraude existe, pero no constituye el principal factor que explica el incremento de las bajas laborales registradas en los últimos años”, afirma.

Las causas del aumento de las bajas laborales

Según el análisis de Muñoz Cuenca, entre los factores que están detrás del incremento del absentismo aparecen varias causas relacionadas con la evolución del mercado laboral y la salud de los trabajadores. Entre ellas destaca:

El envejecimiento de la población trabajadora

El aumento de las patologías musculoesqueléticas

La saturación del sistema sanitario

El crecimiento de los problemas relacionados con la salud mental

El funcionario insiste en que las bajas médicas no pueden analizarse únicamente desde una perspectiva económica, sino también desde las condiciones en las que trabajan millones de personas.

El papel de las empresas en la prevención

Otra de las cuestiones que plantea Muñoz Cuenca es la responsabilidad de las empresas a la hora de prevenir las situaciones que pueden acabar generando bajas laborales. El experto plantea varias preguntas: si se están evaluando correctamente los riesgos psicosociales, si se están aplicando medidas contra el estrés laboral o si se facilita realmente la conciliación.

Según explica, abordar el absentismo requiere ir más allá de las medidas de control y centrarse en los factores que originan las bajas. “No basta con endurecer los controles; es necesario actuar sobre las causas que están detrás de esas enfermedades”, señala.

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Un debate sobre trabajadores y empresas

Para Muñoz Cuenca, el absentismo laboral es uno de los grandes retos del mercado laboral español, pero considera que el debate debe buscar un equilibrio entre varios elementos. “Cuando hablamos de absentismo laboral no estamos hablando solamente de números, estamos hablando de personas”, concluye.

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A su juicio, cualquier reforma futura debería compatibilizar la sostenibilidad económica del sistema, la competitividad de las empresas y la protección de la salud de los trabajadores.