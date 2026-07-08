Confirmado por el BOE: el Ministerio de Defensa abre una de las mayores ofertas de empleo fijo del año

El empleo público sigue siendo una de las salidas laborales más buscadas por quienes aspiran a estabilidad, derechos laborales consolidados y una carrera profesional dentro de la Administración. Cada convocatoria publicada en el Boletín Oficial del Estado despierta el interés de miles de aspirantes, especialmente cuando reúne un volumen elevado de plazas y perfiles diversos.

La Administración General del Estado no solo necesita funcionarios de cuerpos administrativos o técnicos, sino también personal laboral en áreas muy distintas: sanidad, docencia, mantenimiento, servicios generales, conducción, hostelería, oficios industriales o atención especializada. Por eso, las convocatorias amplias resultan relevantes no solo para titulados universitarios, sino también para personas con formación profesional, experiencia técnica o estudios básicos.

1.341 plazas

El BOE ha confirmado ahora una de esas convocatorias de gran impacto: 1.341 plazas de personal laboral fijo en el Ministerio de Defensa. La Resolución 430/38310/2026, de 1 de julio, de la Subsecretaría, convoca un proceso selectivo para ingreso, por acceso libre y promoción interna, en los grupos profesionales M3, M2, M1, E2 y E1, todos sujetos al IV Convenio colectivo único para el personal laboral de la Administración General del Estado. La resolución fue publicada en el BOE del martes 7 de julio de 2026 .

La convocatoria se distribuye entre acceso libre y promoción interna, con distintos cupos y reservas. Según el anexo del BOE, el total asciende a 1.341 plazas, de las que 684 corresponden al turno libre y 619 a promoción interna, además de 38 plazas de promoción interna reservadas a discapacidad intelectual. Dentro del turno libre aparecen cupos como el acceso general, la reserva para discapacidad y la reserva de tropa y marinería, militares de complemento y reservistas de especial disponibilidad.

Grupos profesionales

Los grupos profesionales abarcan niveles formativos muy diferentes. En M3 aparecen especialidades como Ciencias del Trabajo, Docencia, Medicina Especializada, Física, Química, Sociología y Prevención de Riesgos Laborales. En M2 figuran perfiles como Enfermería, Educación Social, Óptica y Optometría, Trabajo Social, Física, Química y varios programas de Docencia. En M1 se incluyen especialidades vinculadas a formación profesional superior, como Automoción, Construcciones Metálicas, Edificación y Obra Civil, Gestión de Alojamientos Turísticos, Hostelería, Mantenimiento Aeromecánico, Sistemas de Telecomunicaciones e Informáticos o Transporte y Logística. El BOE recoge, por ejemplo, 33 plazas de Enfermería, 75 de Mantenimiento Aeromecánico y 52 de Gestión de Alojamientos Turísticos.

1.341 plazas fijas en el Ministerio de Defensa: el BOE confirma una gran convocatoria de empleo público / INFORMACIÓN

La oferta también incorpora numerosos puestos en los grupos E2 y E1. En E2 se convocan plazas en Actividades Comerciales, Agropecuario, Forestal y del Medio Natural, Alojamiento, Conducción de Vehículos de Transporte por Carretera, Construcción, Cuidados Auxiliares de Enfermería, Electromecánica de Vehículos, Emergencias Sanitarias, Farmacia y Parafarmacia, Hostelería, Instalaciones Eléctricas y Automáticas, Mantenimiento General, Peluquería y Cosmética Capilar, Soldadura y Calderería o Textil y Piel. En E1 aparecen especialidades como Hostelería, Limpieza y Lavandería, Mantenimiento General, Servicios Administrativos y Servicios Comerciales. Algunas de las cifras más destacadas son 72 plazas de Alojamiento, 66 de Hostelería en E2, 64 de Servicios Administrativos en E1 y 45 de Instalaciones Eléctricas y Automáticas.

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Plazo

El plazo de presentación de solicitudes es de veinte días hábiles contados desde el día siguiente a la publicación en el BOE, es decir, desde el 8 de julio de 2026 hasta el 4 de agosto de 2026. La solicitud debe realizarse obligatoriamente por vía electrónica mediante el modelo oficial 790.