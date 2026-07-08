El silencio: el error que muchas familias cometen con el dinero y que acaba pasando factura
La experta en familia y herencias Laura Lobo señala que "hablando hoy se solucionan los problemas del futuro"
Hay familias en las que no se habla nunca de dinero porque resulta incómodo y, llegado el momento de tener que repartirlo, surgen las desavenencias y conflictos que pueden romper la unión familiar. Y es que tratando de esquivar el conflicto durante años para mantener la harmonía en muchos núcleos familiares se consigue precisamente lo contrario. Así lo afirma, tras años de experiencia como abogada en familia y herencias, la letrada Laura Lobo.
“Muchas familias no hablan de dinero porque les parece feo y al final terminan peleándose por dinero”, explica Lobo. La abogada señala que uno de los principales focos de conflicto aparece cuando los padres ayudan económicamente más a un hijo que a otro, o cuando no se deja claro cómo se ha gestionado el dinero dentro de la familia.
Donaciones en vida a un hijo sí y a otro no, herencias desiguales entre hermanos o quién se quedará en un futuro las propiedades familiares y cómo será su reparto son cuestiones que, en muchas ocasiones, no se quieren mirar de frente por incomodidad.
El silencio que genera conflictos familiares
Según Laura Lobo, el problema no está solo en el dinero, sino en la falta de explicación. Cuando una familia guarda silencio sobre estas decisiones y uno de sus miembros falta, se crea un vacío que cada persona puede interpretar de una forma distinta – o como le parece más conveniente-.
Las dudas, preguntas sin respuesta y muchas angustias son el germen perfecto para que se gesten los conflictos familiares más feos. Por ello, la sentencia de Lobo es clara: hablar de dinero con transparencia no es algo negativo, sino una forma muy positiva de generar transparencia y cuidar la convivencia familiar en el presente y en el futuro, evitando malentendidos. “Hablando hoy solucionas problemas del futuro”.
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