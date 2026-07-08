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JUBILACIÓN

La Seguridad Social reconoce el riesgo de una profesión muy común y abre la puerta a que este colectivo se jubile antes

Los datos de mortalidad y bajas médicas han sido claves para dar el primer paso

Jubilación anticipada: la profesión que podrá retirarse antes por el desgaste de la carretera

Jubilación anticipada: la profesión que podrá retirarse antes por el desgaste de la carretera

Lucía Feijoo Viera

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Patricia Páramo

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La jubilación anticipada no funciona igual para todos los trabajadores. En España, la regla general obliga a esperar a la edad ordinaria correspondiente en cada año, salvo que se cumplan determinados requisitos para adelantar el retiro con penalizaciones o que se pertenezca a un colectivo con condiciones especialmente duras, peligrosas, tóxicas o insalubres. En estos casos, la ley permite aplicar coeficientes reductores de la edad de jubilación, una herramienta pensada para profesiones en las que prolongar la vida laboral puede suponer un riesgo añadido para la salud del trabajador o para terceros.

Durante años, distintos colectivos han reclamado que su actividad sea reconocida como especialmente penosa o peligrosa. No se trata solo de trabajar muchas horas, sino de acreditar datos objetivos de mortalidad, siniestralidad, desgaste físico o imposibilidad de seguir desempeñando la profesión a edades avanzadas. En ese contexto se sitúan los conductores profesionales por carretera, un sector que llevaba tiempo pidiendo una salida anticipada del mercado laboral sin las penalizaciones propias de la jubilación anticipada voluntaria.

Camioneros y conductores profesionales

La propuesta para los camioneros y conductores profesionales ha dado ahora un paso relevante. El proceso afecta tanto a conductores de mercancías como de viajeros, y también se tramita de forma conjunta para autónomos y asalariados del transporte por carretera.

El mecanismo que se estudia no es una jubilación anticipada ordinaria, sino la aplicación de coeficientes reductores. Eso significa que los años trabajados en una actividad reconocida como penosa, peligrosa o con elevada mortalidad permiten rebajar la edad ordinaria de jubilación sin aplicar las mismas penalizaciones económicas que sufriría un trabajador que se jubila voluntariamente antes de tiempo.

La razón de fondo está en las condiciones propias del oficio. La conducción profesional implica largas jornadas, turnos irregulares, trabajo nocturno, sedentarismo, presión por los tiempos de entrega, vibraciones continuas, fatiga visual, problemas musculoesqueléticos y trastornos del sueño. En el transporte de viajeros, además, la responsabilidad sobre la seguridad de los pasajeros añade una carga extra. A partir de cierta edad, esos factores pueden agravar problemas cardiovasculares, reducir reflejos y aumentar el riesgo de accidentes. Por eso, los sindicatos y las patronales del sector defienden que la medida no debe verse como un privilegio, sino como una cuestión de salud laboral y seguridad vial.

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En trámite

El proceso, en todo caso, aún debe completar trámites antes de convertirse en una realidad efectiva para cada trabajador. El Real Decreto 402/2025 prevé una tramitación administrativa que puede terminar en una resolución estimatoria y, después, en un real decreto aprobado por el Consejo de Ministros para rebajar la edad ordinaria de jubilación mediante coeficientes reductores. Además, la propia sede de la Seguridad Social mantiene habilitado el procedimiento para iniciar estos expedientes de determinación de supuestos en los que procede anticipar la edad de jubilación. Mientras llega la norma definitiva, los transportistas que estén cerca de los 60 años deberían revisar su vida laboral, comprobar que sus periodos cotizados figuran correctamente y conservar documentación sobre su trayectoria como conductores profesionales

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