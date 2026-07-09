A Feijóo le llueven las críticas tras comparar el absentismo laboral con un cáncer: “Es una metedura de pata incomprensible"

La polémica por las declaraciones de Alberto Núñez Feijóo sobre el absentismo laboral continúa creciendo. El líder del Partido Popular situó este asunto en el centro del debate político al calificarlo como un “cáncer” para la economía españolay al plantear que, si llega al Gobierno, convocará a sindicatos y patronal para abordar una reforma. Sus palabras han generado una fuerte reacción porque mezclan dos realidades que no siempre son equivalentes: el absentismo entendido como ausencia del puesto de trabajo y las bajas médicas reconocidas por un facultativo.

El debate llega en un momento en el que las empresas alertan del aumento de las ausencias laborales y del coste que suponen para la productividad. Feijóo sostuvo ante empresarios que casi 1,2 millones de personas no acuden cada día a trabajar y que el fenómeno tiene un impacto superior a los 30.000 millones de euros. También cuestionó que algunos convenios complementen la prestación por incapacidad temporal hasta igualar el salario ordinario, una idea que ha sido interpretada por sus críticos como la puerta a cobrar menos cuando un trabajador está de baja médica.

Reacciones

Una de las reacciones más contundentes fue la de Pilar Gómez, que calificó las palabras de Feijóo como “una metedura de pata incomprensible por parte del Partido Popular”. La periodista fue especialmente clara al rechazar el uso del término “cáncer” en este contexto y sostuvo que “no se puede hablar de cáncer y de bajas laborales”. Su crítica apunta al problema de fondo de la polémica: utilizar una enfermedad grave como metáfora política y, al mismo tiempo, abordar un asunto sensible sin distinguir suficientemente entre fraude, absentismo injustificado e incapacidad temporal por motivos de salud.

Crecen las reacciones a Feijóo por llamar “cáncer” al absentismo laboral / Carme Ripollés - Europa Press

Ignacio Escolar también intervino en la discusión, aunque desde otro ángulo. El periodista afirmó que agradece la “sinceridad” del líder del PP porque, a su juicio, permite conocer antes de las elecciones qué piensa y qué pretende hacer en materia laboral. Además, le lanzó un mensaje directo: si le preocupan las bajas laborales, debería fijarse en las listas de espera sanitariasde las comunidades autónomas gobernadas por el PP. Esa respuesta conecta con una de las críticas más repetidas estos días: muchas bajas se alargan no por voluntad del trabajador, sino por retrasos en pruebas diagnósticas, citas médicas o intervenciones quirúrgicas.

Edu Galán, por su parte, rechazó la lectura de Feijóo desde su experiencia en Recursos Humanos entre 2007 y 2010. “No sé de qué habla este señor”, afirmó, antes de explicar que lo que vio entonces fueron trabajadores que acudían a su puesto en condiciones médicas muy duras por miedo a perder el empleo. Su intervención introduce otro elemento en el debate: el presentismo laboral, es decir, acudir a trabajar enfermo por temor a represalias, presión empresarial o precariedad. Frente a la idea de que las bajas se utilizan de forma abusiva, Galán pone el foco en quienes no se atreven a parar aunque su salud lo exija.

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Polémica también dentro del PP

La polémica se ha extendido incluso dentro del propio PP. Borja Sémper, portavoz nacional del partido, pidió “cierta cautela” en el uso de comparaciones como la del “cáncer”, aunque aclaró que él personalmente no se sintió ofendido. La discusión, por tanto, ya no gira solo en torno al absentismo, sino también sobre el lenguaje político y sobre el riesgo de convertir una baja médica en una sospecha generalizada. En el fondo, la frase de Feijóo ha abierto un debate mucho más amplio: cómo reducir costes y mejorar la productividad sin penalizar a quien enferma, cómo combatir el fraude sin señalar a todos los trabajadores y cómo reformar un sistema en el que también pesan las demoras sanitarias, la salud mental y las condiciones reales de trabajo.