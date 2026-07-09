Gonzalo Bernardos carga contra Feijóo por sus declaraciones sobre el absentismo laboral: "Hacen que los trabajadores pidan la baja”

El debate sobre el aumento de las bajas laborales en España continúa generando reacciones después de las declaraciones de Alberto Núñez Feijóo, quien calificó el absentismo laboral como un “cáncer que no podemos parar” y planteó la necesidad de tomar medidas para reducirlo. El economista Gonzalo Bernardos ha respondido a estas palabras con una visión diferente y considera que el problema no puede analizarse únicamente desde la perspectiva del trabajador. “Las bajas laborales son un problema, pero no única y exclusivamente de los trabajadores como pretende insinuar Feijóo”, señala.

Bernardos critica el enfoque sobre el absentismo

El economista ha sido especialmente crítico con las declaraciones del líder del Partido Popular y considera que el análisis del absentismo debe incluir otros factores. “Ha vuelto a meter la pata por enésima vez”, afirma Bernardos al referirse a Feijóo.

Según explica, reducir el debate a posibles abusos por parte de los empleados deja fuera elementos que influyen directamente en el aumento de las bajas.

EFE

El papel del sistema sanitario en las bajas laborales

Uno de los puntos en los que incide el economista es la situación de la sanidad pública. Bernardos sostiene que parte del problema está relacionado con las dificultades del sistema para responder a las necesidades de los trabajadores. “Es un problema primero de un sistema sanitario que no da la talla, porque no hay suficiente inversión y porque no tenemos los suficientes facultativos”, asegura.

A su juicio, la gestión de las bajas también está condicionada por la capacidad del sistema sanitario para atender y valorar las situaciones médicas.

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Menos trabajadores acuden enfermos a su puesto

Bernardos también recuerda que la relación de los trabajadores con la enfermedad ha cambiado respecto a décadas anteriores. “No se aguanta, afortunadamente, lo que se aguantaba hace 30 y 40 años”, explica.

Según el economista, durante mucho tiempo era habitual acudir al puesto de trabajo pese a encontrarse enfermo, una práctica que considera que ha disminuido en los últimos años.

La salud mental, una de las claves del aumento de bajas

Otro de los factores que destaca es el incremento de los problemas relacionados con la salud mental. Bernardos apunta que las bajas entre trabajadores jóvenes han aumentado y relaciona esta situación con el impacto de estas patologías.

“Los jóvenes entre 16 y 24 años, y entre 25 y 34 tienen más bajas que los que tienen entre 55 y 64 años gracias a los problemas de salud mental”, señala. Para el economista, es necesario actuar más sobre esta realidad y reforzar las medidas destinadas a prevenir estos problemas.

Empresas y trabajadores: un debate más amplio

Bernardos también introduce otro elemento en la conversación: las relaciones dentro de las empresas. Aunque reconoce que existen trabajadores que pueden perjudicar a una compañía, considera que también hay situaciones laborales que pueden acabar afectando a la salud de los empleados. “Sí que hay trabajadores que, realmente, son una lacra para la empresa, pero también muchísimos jefes inaguantables y que los trabajadores no les queda más remedio que pedir la baja”, concluye.