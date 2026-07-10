Un abogado laboralista explica cuándo puedes dejar tu trabajo con indemnización y paro: "Te puedes autodespedir"

Dejar un trabajo de forma voluntaria normalmente implica perder el derecho a cobrar una indemnización y acceder al paro. Sin embargo, existen situaciones concretas en las que un trabajador puede solicitar la extinción de su contrato por incumplimientos graves de la empresa y obtener una compensación económica.

El abogado laboralista Juanma Lorente explica uno de estos casos: cuando una empresa paga parte del salario en negro o fuera de la nómina. “Si tu empresa te paga en B o en efectivo te puedes autodespedir”, afirma el experto.

Qué significa realmente “autodespedirse”

El término puede generar confusión, ya que no significa simplemente abandonar el puesto de trabajo por decisión propia. En realidad, se trata de una vía legal por la que el trabajador solicita poner fin a la relación laboral debido a un incumplimiento empresarial.

Según explica Lorente, en estos casos el trabajador podría salir de la empresa con una indemnización y derecho a prestación por desempleo. “Qué quiere decir esto: que te puedes ir con indemnización y con paro”, señala.

Revisa tu nómina: Fallo en la base mínima de cotización / Eva Abril

Cobrar parte del sueldo en efectivo puede ser un problema legal

El abogado pone el foco en una práctica que, según explica, sigue ocurriendo en algunas empresas: pagar una parte del sueldo fuera de la nómina. Estos pagos no declarados pueden perjudicar al trabajador, ya que afectan a aspectos como sus cotizaciones, futuras prestaciones o la cuantía que figura oficialmente como salario.

Juanma Lorente explica que ha atendido casos de trabajadores que han intentado solucionar esta situación antes de reclamar. “Hemos tenido muchos casos en el despacho de gente que nos ha dicho: oye Juanma, la empresa me paga en B, le he dicho mil veces que quiero que me lo meta en la nómina pero es que no me lo mete”, cuenta.

La indemnización puede ser de 33 días por año trabajado

Según el abogado, cuando se reconoce esta extinción indemnizada del contrato, la compensación puede equipararse a la del despido improcedente. En concreto, menciona una indemnización de 33 días por año trabajado.

No obstante, para que esta situación prospere no basta con que exista cualquier irregularidad: debe tratarse de un incumplimiento relevante y acreditado por parte de la empresa.

Cuándo puede ser el momento de reclamar

El experto recomienda que los trabajadores afectados no normalicen estas situaciones, especialmente cuando llevan tiempo intentando regularizar su situación. “Si este pago en efectivo representa una gran parte en tu nómina y llevas mucho tiempo solicitando a la empresa que por favor se te incluya en la nómina y no te echan cuenta, puede ser que haya llegado el momento de plantarte y reclamar”, explica.

Revisa tu nómina: Fallo en la base mínima de cotización / Eva Abril

Una salida distinta a la baja voluntaria

Uno de los principales problemas para muchos trabajadores es desconocer que existen alternativas cuando la empresa incumple sus obligaciones. La baja voluntaria implica abandonar el puesto sin indemnización y, generalmente, sin derecho a paro. En cambio, una extinción del contrato por incumplimiento empresarial puede tener consecuencias diferentes si un juez la reconoce.

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Por eso, el abogado recomienda analizar cada caso antes de tomar una decisión.