El Banco de España alerta sobre el subsidio para mayores de 52 años: ¿desincentiva trabajar?

Llegar a los últimos años de la vida laboral sin empleo es una de las situaciones más delicadas para cualquier trabajador. A partir de cierta edad, encontrar un nuevo puesto puede ser mucho más difícil, especialmente si se viene de sectores con salarios bajos, contratos temporales o trabajos físicamente exigentes. Por eso, muchas personas que superan los 52 años miran con especial atención las ayudas disponibles y, sobre todo, cómo afectan a su futura pensión de jubilación.

La decisión no siempre es sencilla. Trabajar puede suponer más ingresos inmediatos, recuperar actividad, mejorar la carrera profesional y ampliar cotizaciones. Pero aceptar un empleo precario, mal pagado o de corta duración puede no compensar si se compara con una ayuda que se mantiene en el tiempo y que además cotiza para la jubilación. En ese contexto surge una pregunta cada vez más habitual: ¿es mejor seguir cobrando el subsidio para mayores de 52 años o aceptar un trabajo?

Banco de España

El debate se ha intensificado después de que el Banco de España señalara que el diseño del subsidio para mayores de 52 años puede desincentivar la vuelta al empleo. La clave está en dos características muy concretas: su duración, que puede extenderse hasta la edad ordinaria de jubilación si se mantienen los requisitos, y su cotización para la futura pensión. El SEPE explica que esta ayuda puede percibirse hasta la fecha en la que se cumpla la edad de jubilación ordinaria, y no solo hasta la edad en la que se pudiera acceder a una jubilación anticipada.

El experto Ignacio Solsona afirma que con estas condiciones y viendo el estado precario del mercado laboral, cada vez más gente se pregunta si merece la pena aceptar un empleo. No se trata solo de cobrar una ayuda mensual, sino de conservar una cotización relevante para la jubilación. El SEPE confirma que, mientras se percibe el subsidio para mayores de 52 años, la base de cotización por jubilación es el 125% del tope mínimo de cotización vigente en cada momento.

Subsidio

En 2026, esa referencia se traduce en una base de cotización de 1.780,50 euros mensuales, según cálculos publicados a partir de la base mínima vigente y el porcentaje del 125%. Esto explica por qué el subsidio puede resultar tan atractivo para muchos desempleados mayores: aunque la cuantía económica de la ayuda es mucho más baja que un salario, su efecto sobre la pensión futura puede ser superior al de algunos empleos con bases de cotización reducidas. La ayuda se sitúa en el 80% del IPREM, una cantidad modesta, pero su cotización para jubilación es uno de sus elementos más valiosos.

Ahora bien, la conclusión no debería ser automática. Trabajar sigue teniendo ventajas evidentes si el empleo ofrece una base de cotización superior, estabilidad, salario digno y posibilidad de seguir acumulando derechos. También puede permitir acceder después a prestaciones por desempleo, mejorar ingresos presentes y evitar una desconexión prolongada del mercado laboral. Además, el SEPE recuerda que existe el Complemento de Apoyo al Empleo, que permite compatibilizar prestaciones y subsidios con el trabajo en determinados casos, tanto a tiempo parcial como completo, una herramienta pensada precisamente para facilitar la reincorporación laboral.

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El Banco de España ha puesto el foco en un posible efecto desincentivador, pero el fondo del debate es más amplio: cómo proteger a quienes tienen difícil volver al mercado laboral sin convertir la ayuda en una trampa que haga menos atractivo aceptar un empleo. La mejor decisión exige comparar salario neto, base de cotización, duración del contrato, salud, edad, años cotizados y pensión estimada antes de renunciar a una opción u otra.