"Soy Camarero" responde a Feijóo con la causa del absentismo de la que “apenas se habla”

La polémica por las declaraciones de Alberto Núñez Feijóo sobre el absentismo laboral está teniendo mucho eco en las redes sociales. La popular cuenta de X Soy Camarero, muy seguida por sus denuncias sobre abusos en la hostelería, ha respondido al líder del PP con un mensaje directo y una captura de una oferta de empleo que, según denuncia, incumpliría la ley.

“Toma, @NunezFeijoo. Una más para ese abanico de causas del absentismo del que apenas se habla. Si queremos reducirlo, habrá que perseguir también este tipo de ofertas cuando incumplan la ley”, ha escrito la cuenta.

La respuesta llega después de que Feijóo situara el absentismo laboral en el centro del debate político. El presidente del PP lo calificó como un “cáncer” y planteó la necesidad de abordarlo, incluso sin acuerdo sindical, abriendo la puerta a revisar el sistema de prestaciones durante las bajas laborales.

Del absentismo a las condiciones laborales

El mensaje de Soy Camarero desplaza el foco del debate. Frente a una lectura centrada en el coste de las bajas o en el fraude, la cuenta apunta a otra explicación: las condiciones laborales que empujan a muchos trabajadores al agotamiento, la precariedad o la enfermedad.

La idea de fondo es sencilla: si se quiere hablar de absentismo, también hay que hablar de jornadas, salarios, descansos, cargas de trabajo, salud mental, conciliación y ofertas laborales que no cumplen la normativa.

Una polémica con fuerte reacción social

Las palabras de Feijóo han generado una amplia respuesta política y sindical. CCOO y UGT calificaron sus declaraciones de “disparate” y de “declaración de intenciones”, mientras que desde el Gobierno se ha acusado al PP de preparar recortes en derechos laborales.

Sara Fernández

El debate también ha dividido al propio espacio político de la derecha. Isabel Díaz Ayuso salió en defensa del líder del PP y afirmó que “tiene más razón que un santo”, mientras que el portavoz popular Borja Sémper pidió prudencia con las comparaciones y defendió que no se reduzca el sueldo a quienes estén de baja de forma justificada.

“También habrá que perseguir este tipo de ofertas”

Soy Camarero ha convertido en habitual la publicación de ofertas de empleo con condiciones polémicas, especialmente en hostelería: jornadas extensas, sueldos bajos, falta de descansos o exigencias difíciles de encajar con la normativa laboral.

Su respuesta a Feijóo conecta con una crítica muy extendida entre trabajadores del sector: el absentismo no puede analizarse solo como un problema de quienes faltan al trabajo, sino también como síntoma de entornos laborales deteriorados.

El absentismo no tiene una sola causa

Los estudios sobre absentismo suelen señalar varios factores: problemas de salud, estrés, carga emocional, malas condiciones laborales, dificultades de conciliación o falta de políticas efectivas dentro de las empresas. Un trabajo académico sobre trabajadores del sector servicios en España vincula el absentismo con problemas de salud, bienestar emocional y acceso real a políticas de conciliación.

Garamendi (CEOE): "El absentismo laboral cuesta 16.000 millones a las empresas" / Europa Press

Por eso, la contestación de Soy Camarero ha encontrado eco en redes: no niega que el absentismo pueda ser un problema, pero pide ampliar el foco. La pregunta, plantea la cuenta, no debería ser solo por qué falta un trabajador, sino qué condiciones existen para que ese trabajador enferme, se queme o no pueda sostener su empleo.

Un debate que va más allá de las bajas

La intervención de Soy Camarero resume una tensión de fondo: para unos, el absentismo es un coste creciente que hay que contener; para otros, es también la consecuencia de un mercado laboral que sigue normalizando abusos, especialmente en sectores con alta rotación y presión.

En ese choque, la cuenta ha lanzado su mensaje a Feijóo con una idea clara: si se abre el debate sobre las bajas laborales, también debe abrirse el debate sobre las empresas que incumplen, las ofertas ilegales y las condiciones que deterioran la salud de quienes trabajan.