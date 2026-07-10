El aviso de un abogado sobre los testamentos cambiados en los últimos años de vida

Una de las consultas más habituales en materia de herencias aparece cuando un familiar descubre que un padre o una madre modificó su testamento en los últimos años de vida, especialmente si otro hermano o familiar fue quien acompañó a la persona mayor hasta la notaría.

El abogado y economista experto en herencias David Jiménez analiza este tipo de situaciones y explica qué se puede hacer cuando un heredero sospecha que el cambio de testamento no reflejaba realmente la voluntad del fallecido.

¿Se puede impugnar un testamento cambiado por un familiar?

El experto parte de una situación frecuente: un hermano que cuidó durante años a un progenitor y que posteriormente lo acompañó a una notaría para modificar el testamento.

“Cuando tenemos situaciones como esta, en la que un cliente nos traslada que un hermano o un familiar ha llevado al padre o a la madre a la notaría a cambiar el testamento y que esa persona no quería hacer una modificación del testamento, sino que la han engañado, yo siempre me planteo lo siguiente”, explica.

Según David Jiménez, la primera cuestión que hay que analizar es si la persona que firmó el testamento tenía capacidad suficiente para comprender lo que estaba haciendo.

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La clave: la capacidad mental en el momento de firmar

El abogado señala que no basta con afirmar que una persona mayor fue influenciada o engañada. Para intentar anular un testamento hay que demostrarlo con pruebas. “Lo primero, ¿ese padre o esa madre estaba cognitivamente bien o no? Lo segundo, si me dices que no, ¿se puede demostrar?”, plantea.

Entre las pruebas más importantes están los informes médicos que acrediten que la persona podía tener una enfermedad o deterioro cognitivo que afectase a su capacidad para decidir.

El experto pone como ejemplo situaciones como el Alzheimer u otros problemas que puedan impedir comprender las consecuencias del acto realizado.

Los informes médicos deben coincidir con la fecha del testamento

Uno de los puntos más importantes que destaca David Jiménez es que no sirve cualquier informe posterior. “Si tenemos información, si tenemos algún informe médico que esté referenciado a la fecha en la que se hizo el testamento”, explica. Es decir, si una persona desarrolla un problema de salud años después de firmar el testamento, esa documentación puede no ser suficiente para cuestionar la validez del documento.

La prueba debe demostrar cuál era el estado cognitivo de la persona precisamente cuando acudió a la notaría.

El papel del notario al hacer un testamento

Otro aspecto fundamental en estos casos es que el testamento se haya realizado ante notario. David Jiménez recuerda que el notario no se limita a recoger una firma, sino que realiza un juicio de capacidad sobre la persona que otorga el testamento.

“Cuando tú vas a hacer cualquier acto notarial, sea un testamento, una compra, venta o cualquier cosa, el notario siempre hace un juicio de capacidad”, señala. Además, en el caso de las herencias, esta comprobación tiene especial relevancia.

“El notario, una de las funciones que tiene es comprobar la capacidad cognitiva de la persona que va a firmar”, explica.

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Impugnar un testamento notarial no es sencillo

Si un familiar quiere impugnar un testamento firmado ante notario, tendrá que enfrentarse a esa presunción de que el acto se realizó correctamente. Según el abogado, no basta con tener sospechas o pensar que un hermano pudo influir en la decisión.

“Si tú quieres impugnar un testamento que ha sido realizado en notaría, lo que hay que hacer es ir contra el criterio de ese notario que hizo ya un juicio de capacidad”, afirma.

Por eso, será necesario aportar pruebas suficientes para demostrar que esa capacidad no existía o que hubo algún problema en el consentimiento.

Qué pruebas pueden ayudar a impugnar un testamento

El abogado insiste en que la vía principal pasa por la documentación médica. “La forma real de desvirtuarlo es siempre mediante información médica”, concluye.

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Por tanto, en estos casos será clave reunir informes médicos cercanos a la fecha de la firma, documentación sobre el estado de la persona y cualquier prueba que pueda demostrar que no comprendía el alcance de sus decisiones.