Confirmado por la normativa laboral: los padres con hijos menores de 12 años pueden solicitar una reducción de jornada

La conciliación laboral para muchos padres puede ser una tarea compleja, sobre todo si hablamos de pasar tiempo con los hijos mientras se mantiene la actividad en el trabajo.

En este caso, según establece la normativa laboral, los trabajadores con hijos menores de 12 años a su cargo tienen derecho a solicitar una reducción en su jornada de trabajo, con el objetivo de apoyar la crianza de los hijos.

Conciliar vida laboral y crianza de los hijos

Ahora bien, el artículo 37.6 del Estatuto de los Trabajadores recuerda que este derecho también implica una reducción proporcional del salario. Esta disminución puede oscilar entre un octavo hasta la mitad de la jornada laboral ordinaria.

De esta forma, el empleado puede elegir la modificación de horario según su rutina habitual, ajustándola a sus necesidades familiares. Por otro lado, la normativa también protege los intentos de despido objetivo o disciplinario mientras el empleado disfruta de su reducción laboral.

Básicamente, si el empleador pretende despedir al trabajador durante este periodo, sin ningún motivo justificado, estaría obligado a readmitirlo de inmediato, pagando además todos los atrasos del salario.

Por otro lado, y en vista del salario reducido, la Seguridad Social establece un mecanismo de protección para los trabajadores. En este caso, durante los dos primeros años de reducción de jornada, las aportaciones se calculan al 100% de la jornada anterior.

La idea es proteger las cotizaciones totales del trabajador, permitiéndole recibir una prestación adecuada en el futuro, ya sea jubilación, incapacidad permanente o el paro.

Una alternativa sin reducción de salario: la 'jornada a la carta'

Sin embargo, no todos los trabajadores considera esta medida una posibilidad, por lo que todavía pueden recurrir a una alternativa distinta: la 'jornada a la carta'. Según confirma el artículo 34.8 del Estatuto de los Trabajadores, los empleados pueden solicitar una modificación de la jornada ordinaria, reajustando las horas trabajadas.

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Esta modalidad de jornada laboral permite a los trabajadores no tener que reducir su jornada y, con ello, pueden seguir recibiendo el 100% de su sueldo. En todo caso, estar atento a la normativa laboral es fundamental, ya que puede ahorrar muchos problemas a los trabajadores e incluso preservar ciertos derechos frente a las empresas.

Fuente: El Periódico